நாளை வரை கெடு கொடுத்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா பார்ட்டி.. என்ன செய்ய போகிறது மத்திய அரசு?
டெல்லியில் நீட் முறைக்கேட்டிற்கு எதிராகப் போராடியவர்கள் மீது பதியப்பட்டுள்ள வழக்குகளை நாளைக்குள் முழுமையாக வாபஸ் பெற வேண்டும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அதிரடியான கெடு விதித்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீட் முறைகேட்டை எதிர்த்து அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்தியவர்களைக் கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அக்கட்சி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக, மேற்கு வங்கம், பீகார் மற்றும் அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி ஆளும் மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டுவரும் இத்தகைய அடக்குமுறைகளைக் கண்டித்துள்ள கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி, கைது செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்துப் போராட்டக்காரர்களையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, மத்திய அரசு தரப்பில் இதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளின்படி, அது தொடர்பான எழுத்துபூர்வமான உத்தரவாதத்தை நாளைக்குள் அதிகாரப்பூர்வமாக அளிக்க வேண்டும் என்றும் காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. போராட்டக்காரர்கள் மீது போடப்பட்டுள்ள வழக்குகளை வாபஸ் பெறாவிட்டால் அடுத்த கட்ட தீவிர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட போவதாகவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரம் தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், நாளைக்குள் மத்திய அரசும் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளும் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போகின்றன என்ற எதிர்பார்ப்பு பலமாக எழுந்துள்ளது.
Edited by Siva