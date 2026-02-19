வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (18:15 IST)

வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. 4900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!...

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அங்க 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அது முதலே தவெக பொதுக்கூட்டங்களுக்கு தமிழக காவல்துறை கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க துவங்கியது. ஏனெனில் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நடந்த சிபிஐ விசாரணையில் கரூரை சேர்ந்த பல காவல்துறை அதிகாரிகளும் பதில் சொல்ல வேண்டி இருந்தது..

ஒருபக்கம் மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கெல்லாம் விதிக்காத கட்டுப்பாடுகளை ஏன் தவெகவுக்கு மட்டும் விதிக்கிறார்கள் என தவெக தலைவர் விஜய் சமீபத்தில் சேலத்தில் பேசிய போது கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். சமீபத்தில் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடந்தபோது கூட போலீசார் 40க்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனைகளை விதித்தார்கள்.

5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி..  அதுவும் நுழைவுச்சீட்டோடு வருபவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி என்றெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள்  விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அப்படி இருந்தும் சேலத்தை சேர்ந்த சுராஜ் என்கிற வட மாநில வாலிபர் வெயில் தாங்க முடியாமல் மயங்கி விழுந்து மரணம் அடைந்தார்..

இந்நிலையில், வருகிற 23ஆம் தேதி விஜய் வேலூரில் கலந்துகொள்ளும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு 4,900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. ஒருபக்கம், நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் பங்கேற்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என தவெக அறிவுறுத்தியிருக்கிறது.. QR Code பாஸ் வைத்திருக்கும் 4900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என போலீஸ் கூறியிருக்கிறது.

மனைவியை அடிக்கலாம். ஆனா எலும்பு உடையக்கூடாது!.. புதிய சட்டம்...

மனைவியை அடிக்கலாம். ஆனா எலும்பு உடையக்கூடாது!.. புதிய சட்டம்...ஆப்கானிஸ்தானில் பின்பற்றப்படும் சட்டங்கள் மிகவும் கடுமையானது.

சீமான் டைம் பாஸுக்காக கட்சி நடத்துகிறார்.. தவெக நக்கல்!...

சீமான் டைம் பாஸுக்காக கட்சி நடத்துகிறார்.. தவெக நக்கல்!...இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ‘நான் ஏன் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும்?

இது சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி.. விஜயகாந்த் இதை செய்யவே மாட்டார்!... தவெக கருத்து!...

இது சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி.. விஜயகாந்த் இதை செய்யவே மாட்டார்!... தவெக கருத்து!...தேமுதிக எந்த கூட்டணியில் இணையும் என்பது தெரியாமல் இருந்த நிலையில் இன்று காலை அறிவாலயத்திற்கு வந்த பிரேமலதா திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினார்.

வெட்கக்கேடான திமுக ஆட்சி!.. விஜயகாந்த் பேசிய வீடியோ வைரல்!...

வெட்கக்கேடான திமுக ஆட்சி!.. விஜயகாந்த் பேசிய வீடியோ வைரல்!...நடிகர் விஜயகாந்த் கலைஞர் கருணாநிதிக்கு நெருக்கமானவராக இருந்தார். கலைஞர் முதல்வராக இருந்தபோது அவரை அடிக்கடி சந்தித்து பேசும் பழக்கம் விஜயகாந்துக்கு இருந்தது.

என்னத்த கலைஞர் செஞ்சாரு? பிரேமலதா கூட்டணி.. வைரலாகும் கேப்டனின் பழைய வீடியோ

என்னத்த கலைஞர் செஞ்சாரு? பிரேமலதா கூட்டணி.. வைரலாகும் கேப்டனின் பழைய வீடியோஎதுவுமே இல்லாத இந்த ஆட்சி என்னையா ஆட்சி? வெட்கக்கேடான ஆட்சி. மக்கள் திமுக காங்கிரஸ் இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com