புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (20:56 IST)

விஜய் பக்கம் வந்த முதல் கட்சி!.. தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்!..

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கிய போது ‘எங்களுடன் கூட்டணி வைக்கும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம்’ என அறிவித்தார்.
தமிழகத்தை அதிமுக, திமுக கட்சிகள் 50 வருடங்களுக்கு மேல் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வரும் நிலையில் ஒரு முறை கூட அந்த இரு கட்சிகளும் இப்படி ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கவில்லை..

இப்படி வாக்குறுதி கொடுத்தால் தங்கள் பக்கம் தமிழகத்தில் உள்ள பல கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வருவார்கள் என விஜய் கணக்கு போட்டார். ஆனால் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா கட்சிகளுமே திமுக அல்லது அதிமுக என தங்களின் கூட்டணிகளை அமைத்து விட்டன. காங்கிரஸ் மட்டும் இன்னும் திமுகவுடன் பேரம் பேசி வருகிறது. எப்படி இருந்தாலும் காங்கிரஸ் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் இடம் தெரிகிறது.. மீதமிருப்பது தேமுதிகவும், ராமதாஸ் பாமக மட்டுமே. அவர்கள் விஜய் பக்கம் வர வாய்ப்பில்லை என்கிறார்கள்.

எனவே, விஜய் கிட்டத்தட்ட தனியாக தேர்தலை சந்திக்கும் நிலைமைக்கு வந்து விட்டார். இந்நிலையில்தான் புதுச்சேரியில் ஆட்சியில் உள்ள என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தமிழகத்தில் தாவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..

vijay

இதில் ஆச்சர்யம் என்னவெனில், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் புதுச்சேரியில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியில் இருக்கிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க விரும்புகிறது.  தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேச தன்னை சந்திக்க வந்த புதுவை பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானாவிடம் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி இந்த தகவலை சொல்லி அவரை அதிர்ச்சியை கொடுத்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு!.. முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட திமுக..

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு!.. முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட திமுக..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் வேகமாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் திமுக இன்னும் தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்ட வில்லை .

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை ஸ்டார்ட்!.. முதல் சீட் அந்த கட்சிக்குதான்!.. திமுக முடிவு!...

கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை ஸ்டார்ட்!.. முதல் சீட் அந்த கட்சிக்குதான்!.. திமுக முடிவு!...தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில் திமுக இதுவரை கூட்டணி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தையை துவங்கவில்லை

திமுக ஆட்சிக்கு வருவது உறுதி!. ஆனா இத பண்ணுங்க!.. சட்டசபையில் பேசிய செல்வபெருந்தகை!..

திமுக ஆட்சிக்கு வருவது உறுதி!. ஆனா இத பண்ணுங்க!.. சட்டசபையில் பேசிய செல்வபெருந்தகை!..20206 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தங்களது தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகின்றன.

சிந்து நதிக்கு அடுத்து ரவி நதியும் இல்லை!.. பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா செக்!...

சிந்து நதிக்கு அடுத்து ரவி நதியும் இல்லை!.. பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா செக்!...காஷ்மீரில் பஹல்காம் பயங்கர தாக்குதலுக்கு பின் பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா கெடுபிடி காட்ட துவங்கியிருக்கிறது.

7 வயது சிறுமியை கொன்று பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலத்தை மறைத்து வைத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

7 வயது சிறுமியை கொன்று பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலத்தை மறைத்து வைத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!ஆந்திர மாநிலம் அன்னமய்யா மாவட்டத்தில் காணாமல் போன ஏழு வயது சிறுமி, அண்டை வீட்டிலிருந்த பிளாஸ்டிக் பேரலில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com