செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (15:44 IST)

25 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்கும் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. களைகட்டும் வேலூர்!..

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தொடங்கிய போது முதல் மாநாடு விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்றது. அதில் 10 லட்சம் பேர் வரை கலந்து கொண்டதாக சொல்லப்பட்டது. அடுத்த மாநாடு மதுரையில் நடந்த போதும் அதே அளவு கூட்டம் கூடியது.

அதன்பின் தவெக தலைவர் விஜய் கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்திய போது, 20 ஆயிரம் பேர் வரை கூடியதில் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தவெகவுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. அதன்பின் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் கழித்து விஜய் சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார்..

சமீபத்தில் சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தார் விஜய். இந்நிலையில்தான் தவெகவின் அடுத்த பொதுக்கூட்டம் வருகிற 23ம் தேதி வேலூரில் நடைபெறவிருக்கிறது. அந்த பொதுக்கூட்டத்திற்காக 33 ஏக்கரில் ஏற்பாடுகளை செய்து வருவதாக தவெகவினர் கூறுகிறார்கள்.

மேலும், இந்த கூட்டத்தில் 25 ஆயிரம் பேர் வரை கலந்து கொள்வார்கள் எனவும் அவர்களுக்கு தேவையான குடிநீர் உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்யப்படும் எனவும் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்..

தமிழக பட்ஜெட் ஒரு மேனா மினுக்கி உரை!.. உருப்படியா ஒன்னுமில்ல!.. பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..

தமிழக பட்ஜெட் ஒரு மேனா மினுக்கி உரை!.. உருப்படியா ஒன்னுமில்ல!.. பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..தமிழக சட்டசபையில் 2026 -27ம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று காலை தாக்கல் செய்தார்.

திமுக கூட்டணி பற்றி பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது!.. காங்கிரஸ் கறார்!..

திமுக கூட்டணி பற்றி பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது!.. காங்கிரஸ் கறார்!..ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் திமுக எங்களுக்கும் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் சொல்ல துவங்கியிருக்கிறது

எப்ஸ்டீன் என்னை எதிர்த்தார்!.. நான் எதையும் மறக்கல!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஓப்பன்...

எப்ஸ்டீன் என்னை எதிர்த்தார்!.. நான் எதையும் மறக்கல!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஓப்பன்...கடந்த சில நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பார்க்கப்படும் பெயராக Epstein Files இருக்கிறது.

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அதிரடி மாற்றம்: அடுத்த 45 நாட்களுக்கு புதிய ரயில் அட்டவணை!

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அதிரடி மாற்றம்: அடுத்த 45 நாட்களுக்கு புதிய ரயில் அட்டவணை!சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் காரணமாக, வரும் பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வரை அதாவது 45 நாட்களுக்கு புறநகர் ரயில் சேவைகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில், புறநகர் ரயில்கள் அனைத்தும் தற்போதுள்ள நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக 5 மற்றும் 6 ஆகிய நடைமேடைகளில் இருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

காங்கிரஸ் போட்ட 2 கண்டிஷன்கள்!.. திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதில் சிக்கல்!...

காங்கிரஸ் போட்ட 2 கண்டிஷன்கள்!.. திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதில் சிக்கல்!...திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் எங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரிகத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என போர்க்கொடி தூக்கியிருப்பது திமுக தலைமைக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com