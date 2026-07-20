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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (10:44 IST)

சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை 8-வழிச்சாலை.. மத்திய அரசிடம் நிதி கேட்ட தமிழக அரசு...!

தமிழ்நாடு
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (10:44 IST)
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தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் முயற்சியாக, சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை 700 கி.மீ நீளத்திற்கு 8-வழிச்சாலை அமைக்க மத்திய அரசிடம் தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. கிழக்கு கடற்கரை சாலையை மையமாக கொண்டு செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்தத் திட்டம், மாநிலத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
 
இந்த திட்டம் நிறைவேறினால், சாலைப் பயண நேரம் 40% வரை குறையும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை மற்றும் நாகப்பட்டினம் இடையே ஏற்கனவே 320 கி.மீ தொலைவில் 250 கி.மீ-க்கும் அதிகமான சாலைகள் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. தற்போது மாநில நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, இத்தகைய பெரிய திட்டங்களுக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நிதி வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
மேலும், தொழில் நடைபாதைகளின் தரத்தை உயர்த்தவும் புதிய தர சரிபார்ப்பு விதிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நெடுஞ்சாலை திட்டம் தென்தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு புதிய பாதையை அமைத்து கொடுக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
Edited by Siva

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