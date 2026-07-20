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  4. old lady killed her own daughter in law in erode
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (11:51 IST)

பிஞ்சுக் குழந்தையை கொடூரமாக கொலை செய்த பெண்!.. ஈரோட்டில் அதிர்ச்சி...

murder
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (11:55 IST)
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பெண் குழந்தைகள் என்றாலே பிறந்த குழந்தை முதல் 80 வயது மூதாட்டி வரை பல பிரச்சினைகளையும் சந்திக்கிறார்கள். சிறுமிகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுவது தொடர் கதையாகி விட்டது. ஒரு பக்கம் போதை வெறியில் மூதாட்டிகளை கூட சிலர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

ஒரு பக்கம் பெண் குழந்தைகளை வேண்டாம் என நினைக்கும் பழக்கம் இன்னும் பலரிடமும் இருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பிறந்த ஒரு பெண் குழந்தையை அவரின் சொந்த பாட்டியே கொலை செய்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது...

குழந்தையின் கழுத்து மூக்கில் காயம் இருந்ததை கண்டு சந்தேகமடைந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் காவல்துறையில் புகார் அளித்தது. போலீசார் விசாரணையில் அந்த குழந்தையை சொந்த பாட்டியான தங்கமணி(47) கொலை செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது. கொலைக்கான காரணம் பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள். பெண் குழந்தை வேண்டாம் என நினைத்து கொலை செய்தாரா இல்லை குடும்ப பிரச்சினையா என்பது விசாரணையின் முடிவில் தெரியவரும்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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