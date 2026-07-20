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பிஞ்சுக் குழந்தையை கொடூரமாக கொலை செய்த பெண்!.. ஈரோட்டில் அதிர்ச்சி...
பெண் குழந்தைகள் என்றாலே பிறந்த குழந்தை முதல் 80 வயது மூதாட்டி வரை பல பிரச்சினைகளையும் சந்திக்கிறார்கள். சிறுமிகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுவது தொடர் கதையாகி விட்டது. ஒரு பக்கம் போதை வெறியில் மூதாட்டிகளை கூட சிலர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
ஒரு பக்கம் பெண் குழந்தைகளை வேண்டாம் என நினைக்கும் பழக்கம் இன்னும் பலரிடமும் இருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பிறந்த ஒரு பெண் குழந்தையை அவரின் சொந்த பாட்டியே கொலை செய்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது...
குழந்தையின் கழுத்து மூக்கில் காயம் இருந்ததை கண்டு சந்தேகமடைந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் காவல்துறையில் புகார் அளித்தது. போலீசார் விசாரணையில் அந்த குழந்தையை சொந்த பாட்டியான தங்கமணி(47) கொலை செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது. கொலைக்கான காரணம் பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள். பெண் குழந்தை வேண்டாம் என நினைத்து கொலை செய்தாரா இல்லை குடும்ப பிரச்சினையா என்பது விசாரணையின் முடிவில் தெரியவரும்.
ஒரு பக்கம் பெண் குழந்தைகளை வேண்டாம் என நினைக்கும் பழக்கம் இன்னும் பலரிடமும் இருக்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பிறந்த ஒரு பெண் குழந்தையை அவரின் சொந்த பாட்டியே கொலை செய்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது...
குழந்தையின் கழுத்து மூக்கில் காயம் இருந்ததை கண்டு சந்தேகமடைந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் காவல்துறையில் புகார் அளித்தது. போலீசார் விசாரணையில் அந்த குழந்தையை சொந்த பாட்டியான தங்கமணி(47) கொலை செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது. கொலைக்கான காரணம் பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள். பெண் குழந்தை வேண்டாம் என நினைத்து கொலை செய்தாரா இல்லை குடும்ப பிரச்சினையா என்பது விசாரணையின் முடிவில் தெரியவரும்.
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சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை 8-வழிச்சாலை.. மத்திய அரசிடம் நிதி கேட்ட தமிழக அரசு...!
தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் முயற்சியாக, சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை 700 கி.மீ நீளத்திற்கு 8-வழிச்சாலை அமைக்க மத்திய அரசிடம் தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. கிழக்கு கடற்கரை சாலையை மையமாக கொண்டு செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்தத் திட்டம், மாநிலத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.