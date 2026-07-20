தொடர்புடைய செய்திகள்
- முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த திமுக எம்.எல்.ஏ கைது... காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை...!
- சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் யாருன்னே தெரியாது.. என்னை பொருத்தவரை மா.சு தான் அமைச்சர்.. சத்யராஜ் பேச்சு.. நெட்டிசன்கள் கிண்டல்...
- நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?
- ஆள் புடிக்கிற வேலை வேணாம்!.. அது வேஸ்ட்!.. விஜய்க்கு திருமா அட்வைஸ்!...
- நாடாளுமன்றத்தில் மாறியது சீட் அமைப்பு! காங்கிரஸை விட்டு தள்ளி அமரும் திமுக எம்.பி.க்கள்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்க திமுக முடிவா? அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்...
தமிழக அரசியல் களத்தில் திமுகவின் இரட்டை வேடம் குறித்து கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆட்சியில் இருக்கும்போது பாஜகவை வெளியில் கடுமையாக எதிர்ப்பதாகவும், ஆனால் உள்ளுக்குள் ரகசிய கூட்டணி வைத்துள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்க திமுக ஒப்புக்கொண்டதாக புரட்சிகர சோசலிச கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினர் என்.கே. பிரேமசந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆட்சியில் இல்லாத நேரங்களில் வெளியிலும் உள்ளுக்குள்ளும் கூட்டணியாக செயல்படும் திமுக, ஆட்சியில் இருக்கும்போது இத்தகைய இரட்டை நிலைப்பாட்டை எடுப்பது ஏன் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
மக்களும், குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகத்தினரும் திமுகவின் இந்த அரசியல் வியூகத்தை புரிந்துகொண்டு சிந்திக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. பாஜகவுடன் கொள்கை ரீதியான முரண்பாடுகளை கொண்டுள்ளதாக காட்டிக்கொள்ளும் அதே வேளையில், முக்கியமான மசோதாக்களில் ஆதரவு தெரிவிப்பது திமுகவின் நம்பகத்தன்மையை சந்தேக்கத்திற்குள்ளாக்குவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
Edited by Siva
விஜய் காலடியில் வைகோ; குத்தகைக்கு விடப்பட்ட தேமுதிக: நாஞ்சில் சம்பத் பேச்சு
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்க திமுக முடிவா? அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்...
சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை 8-வழிச்சாலை.. மத்திய அரசிடம் நிதி கேட்ட தமிழக அரசு...!
தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் முயற்சியாக, சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை 700 கி.மீ நீளத்திற்கு 8-வழிச்சாலை அமைக்க மத்திய அரசிடம் தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. கிழக்கு கடற்கரை சாலையை மையமாக கொண்டு செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்தத் திட்டம், மாநிலத்தின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.