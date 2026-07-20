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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (10:51 IST)

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்க திமுக முடிவா? அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்...

திமுக
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (10:51 IST)
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தமிழக அரசியல் களத்தில் திமுகவின் இரட்டை வேடம் குறித்து கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆட்சியில் இருக்கும்போது பாஜகவை வெளியில் கடுமையாக எதிர்ப்பதாகவும், ஆனால் உள்ளுக்குள் ரகசிய கூட்டணி வைத்துள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. 
 
குறிப்பாக, அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்க திமுக ஒப்புக்கொண்டதாக புரட்சிகர சோசலிச கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினர் என்.கே. பிரேமசந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஆட்சியில் இல்லாத நேரங்களில் வெளியிலும் உள்ளுக்குள்ளும் கூட்டணியாக செயல்படும் திமுக, ஆட்சியில் இருக்கும்போது இத்தகைய இரட்டை நிலைப்பாட்டை எடுப்பது ஏன் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். 
 
மக்களும், குறிப்பாக சிறுபான்மை சமூகத்தினரும் திமுகவின் இந்த அரசியல் வியூகத்தை புரிந்துகொண்டு சிந்திக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. பாஜகவுடன் கொள்கை ரீதியான முரண்பாடுகளை கொண்டுள்ளதாக காட்டிக்கொள்ளும் அதே வேளையில், முக்கியமான மசோதாக்களில் ஆதரவு தெரிவிப்பது திமுகவின் நம்பகத்தன்மையை சந்தேக்கத்திற்குள்ளாக்குவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
 
Edited by Siva

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