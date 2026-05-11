  only seventeen mlas support to edappadi palanisamy
Last Modified: Monday, 11 May 2026 (14:54 IST)

பழனிச்சாமிக்கு 17 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே ஆதரவு!.. அதிமுகவில் அதிர்ச்சி..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று எதிர்க்கட்சியாக கூட அமர முடியாத நிலைக்கு சென்று விட்டது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் கீழ் அதிமுக தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வருவது அதிமுக தொண்டர்கள்,  நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

கடந்த சில நாட்களாகவே சிவி சண்முகம் மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி ஆகியோரின் தலைமையில் தனியாக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. பலரும் எம்.எல்.ஏக்களும் எஸ்.பி வேலுமணி பக்கம் நிற்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பதவியை பறிக்க சிவி சண்முகமும், எஸ்.பி.வேலுமணியும் திட்டமிட்டிருப்பதாக  சொல்லப்படுகிறது..

இதில், சிவி சண்முகம் இன்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்க வரவில்லை. இன்று காலை சட்டசபைக்கு வந்துவிட்டு பதவியேற்காமல் அவர் திரும்பி சென்றுவிட்டார். பல எம்.எல்.ஏக்கள் இன்று சட்டசபையில் பழனிச்சாமியை சந்திக்காமல் சட்டசபைக்குள் சென்றுவிட்டனர்.

இந்நிலையில்தான், அதிமுக சட்டமன்ற தலைவராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயல்படுவார் என 17 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே மனு அளித்திருக்கிறார்கள். 30 எம்.எல்.ஏக்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி சட்டமன்ற தலைவராக வேண்டும் என மனு அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து அதிமுக பிளவு படுகிறதா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. ஒருபக்கம், ‘அதிமுக பிளவுபடுகிறதா?’ என்கிற கேள்விக்கு ‘தவறான தகவல்’ என பழனிச்சாமி பதில்கூறிவிட்டு சென்றுவிட்டார்.
மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.