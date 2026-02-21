திருச்சியில் நாதக மாநாடு!.. சீமான் போட்டியிடும் தொகுதி அறிவிப்பு..
15 வருடங்களுக்கு முன்பு நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் சீமான். திராவிடத்திற்கு எதிரான கொள்கையை கொண்டவர் சீமான். எனவே அதிமுக, திமுக இரண்டையும் மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.
அரசியல் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே நாம் தமிழர் கட்சி எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட்டு வருகிறது. வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அந்த கட்சி தனித்துப்போட்டியிடுகிறது. ஒருபக்கம், கடந்த 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் இந்த கட்சி 8.4 சதவீத வாக்குகளை வாங்கிய ஆச்சரியப்படுத்தியது..
இந்நிலையில், திருச்சி மாவட்டம் ஆலம்பட்டி புதூரில் இன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் 234 தொகுதிக்கும் வேட்பாளர்களின் பெயரை அறிவித்தார் சீமான். அதில் கட்சியின் தலைவர் சீமான் தனது சொந்த தொகுதியான காரைக்குடியில் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் மேட்டூர் தொகுதி வீரப்பன் மகள் வித்யா ராணிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது..