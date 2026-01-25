ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (08:42 IST)

போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் இல்லை.. குரல் கொடுக்கவும் மாட்டோம்.. அதிகாரம் கிடைத்தால் எல்லாவற்றையும் செய்வோம்: விஜய்

vijay
விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம், அரை நூற்றாண்டு கால அறிக்கை போர் மற்றும் சாலை மறியல் அரசியலுக்கு மாற்றாக ஒரு 'நிர்வாக ரீதியான அரசியல்' முறையை முன்வைக்கிறது. தேவையற்ற அறிக்கைகள் மூலம் மக்களை குழப்பாமல், போராட்டங்கள் என்ற பெயரில் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு தராமல் இருப்பதே இவருடைய கொள்கை.
 
பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதுவதோ அல்லது வெற்று கண்டனங்களை வெளியிடுவதோ கால விரயம் என்று கருதும் விஜய், "அதிகாரம் கையில் கிடைத்தால் மட்டுமே நிரந்தர தீர்வு காண முடியும்" என்ற எதார்த்தத்தை நம்புகிறார். திராவிட மாடல் மற்றும் இலவச அரசியலுக்கு மாற்றாக, தரமான கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் அடிப்படைத் தேவைகளை நேரடியாகப் பூர்த்தி செய்வதே இவருடைய இலக்கு.
 
சினிமாத்தனமான வீராவேச பேச்சுகள் இன்றி, அமைதியான மற்றும் உறுதியான செயல்பாடுகளே 'விஜய்யின் இயற்கையான அரசியல்'. இந்த நவீன மற்றும் நேரடி தீர்வு அரசியல் தமிழகத்திற்குத் தேவையா என்பதை 2026 தேர்தல் களத்தில் மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். இது வெறும் தேர்தல் அல்ல; பழைய காலத்து போராட்ட அரசியலுக்கும், புதிய காலத்து நிர்வாக அரசியலுக்கும் இடையிலான போட்டி.

Edited by Siva
 

