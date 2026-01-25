ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (09:03 IST)

திடீரென கேன்சல் ஆன 13000 விமானங்கள்.. என்ன காரணம்?

திடீரென கேன்சல் ஆன 13000 விமானங்கள்.. என்ன காரணம்?
அமெரிக்காவின் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையை, அதாவது சுமார் 14 கோடி மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் ஒரு 'ராட்சத பனிப்புயல்' அந்நாட்டை உலுக்கி வருகிறது. நியூ மெக்ஸிகோ முதல் நியூ இங்கிலாந்து வரையிலான 2,000 மைல் பரப்பளவிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த கடும் குளிர்கால புயலால், இதுவரை 13,000-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. சாலைகளில் ஆபத்தான முறையில் பனி உறைந்துள்ளதால், போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது.
 
டெக்சாஸ், லூசியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பலத்த பனிப்பொழிவு மற்றும் ஆலங்கட்டி மழையினால் மின்கம்பங்கள் சரிந்து, சுமார் 1,20,000 வீடுகள் இருளில் மூழ்கியுள்ளன. பல இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து வீடுகள் மற்றும் சாலைகளின் மேல் விழுந்துள்ளன. 
 
ஜார்ஜியா போன்ற தெற்கு மாநிலங்களில் கடந்த பத்தாண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மிக மோசமான பனிப்புயல் இது என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மிட்வெஸ்ட் பகுதிகளில் மைனஸ் 40 டிகிரி வரை குளிர் நிலவுவதால், 10 நிமிடங்களிலேயே 'ஃப்ரோஸ்ட்பைட்'  எனப்படும் பனிப்புண் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

நீங்க என்ன பண்னி கிழிச்சீட்டீங்க!.. மோடியை அட்டாக் பண்ணும் திருமா!...

நீங்க என்ன பண்னி கிழிச்சீட்டீங்க!.. மோடியை அட்டாக் பண்ணும் திருமா!...சமீபத்தில் சென்னைக்கு அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

2 நாட்கள் தூங்காமல் அழுதேன்!.. ஓப்பனாக பேசிய செங்கோட்டையன்!...

2 நாட்கள் தூங்காமல் அழுதேன்!.. ஓப்பனாக பேசிய செங்கோட்டையன்!...கூவத்தூரில் சசிகலா டிடிவி தினகரன் தயவால் முதலமைச்சரானவர்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

இனிமே விசிலுக்கு No!.. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. கலாய்த்த செங்கோட்டையன்!..

இனிமே விசிலுக்கு No!.. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. கலாய்த்த செங்கோட்டையன்!..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை வழங்கியிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம்.

பிரேமலதா வைத்த கோரிக்கை!.. ஆடிப்போன பாஜக!.. நடந்தது என்ன?...

பிரேமலதா வைத்த கோரிக்கை!.. ஆடிப்போன பாஜக!.. நடந்தது என்ன?...2026 சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணிகளை உறுதி செய்யும் வேலைகளில் இறங்கியிருக்கிறது.

திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. கசிந்த பட்டியல்..

திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. கசிந்த பட்டியல்..2011 முதல் 2021 வரை இரண்டு முறை அதிமுக தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருந்தது. 2021ம் வருட தேர்தலில் ஆட்சியைப் பிடித்தே ஆகவேண்டும் என நினைத்த திமுக ஒரு மெகா கூட்டணி அமைத்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com