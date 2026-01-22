வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (15:54 IST)

NDA கூட்டணியில் இன்னொரு கட்சி.. 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட போவதாக அறிவிப்பு..!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. கூட்டணியின் முக்கிய அங்கமான புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவர் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி, வரும் தேர்தலில் தனது கட்சி போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகள் குறித்து அதிரடியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் புரட்சி பாரதம் கட்சி 6 தொகுதிகளில் போட்டியிடத் திட்டமிட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
தலித் மக்கள் மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் நலன்களுக்காக போராடி வரும் புரட்சி பாரதம் கட்சிக்கு, குறிப்பாக வட தமிழகத்தில் கணிசமான வாக்கு வங்கி உள்ளது. கடந்த காலங்களில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த இக்கட்சி, தற்போது என்.டி.ஏ என்ற மெகா கூட்டணியில் தனது பங்களிப்பை உறுதி செய்ய விரும்புகிறது. கட்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் தொண்டர்களின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த 6 தொகுதிகள் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளதாக ஜெகன் மூர்த்தி விளக்கியுள்ளார்.
 
2026 தேர்தலில் புரட்சி பாரதம் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகள், வட மாவட்டங்களின் தேர்தல் முடிவுகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
காதல் விவகாரம்!.. கல்லூரி மாணவியை கத்தியால் குத்திய வாலிபர்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி..

காதல் விவகாரம்!.. கல்லூரி மாணவியை கத்தியால் குத்திய வாலிபர்!.. கோவையில் அதிர்ச்சி..கடந்த பல வருடங்களாகவே காதலுக்கு சம்மதிக்காத இளம்பெண்கள் முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றுவது, உடலில் கத்தியால் குத்துவது போன்ற வன்முரை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது .

இனிமே காது கிழியப்போகுது!.. தவெகவுக்கு விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கிய தேர்தல் ஆணையம்!..

இனிமே காது கிழியப்போகுது!.. தவெகவுக்கு விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கிய தேர்தல் ஆணையம்!..நடிகராக இருந்த விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் தலைவராக மாறியிருக்கிறார்.

கரூரில் நடந்தது துயர சம்பவம்!... நோ கமெண்ட்ஸ்!.. உச்சநீதிமன்றம் கருத்து!...

கரூரில் நடந்தது துயர சம்பவம்!... நோ கமெண்ட்ஸ்!.. உச்சநீதிமன்றம் கருத்து!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல பகுதிகளிலிருந்தும் பல்லாயிரம் மக்கள் கூடினார்கள்

போடுறேன் பார்ரா மீட்டிங்கு!.. பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்துகு பிளான் போடும் விஜய்!..

போடுறேன் பார்ரா மீட்டிங்கு!.. பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்துகு பிளான் போடும் விஜய்!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறி விக்கிரவாண்டி மற்றும் மதுரை ஆகிய இரண்டு இடங்களில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார்.

கோவிலில் வேலை!.. 48 ஆயிரம் சம்பளம்!. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!...

கோவிலில் வேலை!.. 48 ஆயிரம் சம்பளம்!. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!...சென்னையில் உள்ள பூங்கா நகரில் இருக்கும் அருள்மிகு ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என இந்து சமய அறநிலைத்துறை அறிவித்திருக்கிறது.

