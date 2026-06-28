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டெல்லி பிரதிநிதி என்பது தவெக மற்றும் முதல்வரின் விவகாரம், அதில் தலையிட முடியாது: திருமாவளவன்
முதலமைச்சருக்கு நெருக்கமான ஒருவருக்கு டெல்லிக்கான சிறப்புப் பிரதிநிதி பதவி வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் எவ்விதத் தவறும் இல்லை என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நியமனம் என்பது முழுக்க முழுக்க அவர்களது உட்கட்சி விவகாரம் என்றும், இது ஒரு நேரடி அரசுப் பதவி கிடையாது என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
அரசு நிர்வாகம் சம்பந்தமான எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் இந்த பதவியில் இருப்பவர் எடுக்க முடியாது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய திருமாவளவன், டெல்லி தலைமைக்கும் தமிழக அரசிற்கும் இடையே ஒரு பாலமாகச் செயல்பட மட்டுமே இந்தத் பதவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அமைச்சர் நிர்மல் குமாரின் விளக்கத்தையும் நினைவுகூர்ந்தார். இந்த விவகாரம் தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், கூட்டணிக் கட்சிகள் அனைத்தும் இதற்கு ஆதரவாகவே உள்ளன.
ஏற்கனவே காங்கிரஸ் கட்சியும் இந்த டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி நியமனத்திற்குத் தங்களது முழு ஆதரவை வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆளுங்கட்சியின் இந்த முடிவிற்குத் தோழமைக் கட்சிகள் மத்தியிலிருந்து எவ்விதமான எதிர்ப்பும் கிளம்பவில்லை என்பதும், கூட்டணிக்குள் இந்த விவகாரத்தில் முழு ஒற்றுமை நிலவுகிறது என்பதும் தற்பொழுது வெளிப்படையாகத் தெரியவந்துள்ளது.
Edited by Siva
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