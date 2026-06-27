  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Minister Nirmal Kumar Clarifies the Appointment of Tamil Nadu's Special Representative to Delhi
Written By
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (17:17 IST)

தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி ஒன்று அதிகாரம் படைத்தது அல்ல: அமைச்சர் நிர்மல்குமார்

nirmal kumar
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (17:16 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (17:17 IST)
google-news
தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து, தமிழக அமைச்சர் பி. நிர்மல் குமார் ஒரு முக்கியமான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். இந்த நியமனம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் பேசிய அமைச்சர், இந்தத் பதவி என்பது பெரிய கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்கோ அல்லது முக்கிய ஒப்புதல்களை வழங்குவதற்கோ ஆன ஒரு அதிகாரம் படைத்த பொறுப்பு அல்ல என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
டெல்லியில் உள்ள மத்திய அரசுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாகச் செயல்பட்டு, மாநிலத்தின் கோரிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பிரதிநிதிப் பணி மட்டுமே இது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த நியமனத்தைப் பொறுத்தவரை பணம் அல்லது பதவி என்பது முக்கிய காரணியாக இருக்கவில்லை என்றும், கே. வெங்கட நாராயணா மிகவும் நம்பகமான மற்றும் தகுதியான நபர் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகவே இந்த வாய்ப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார். 
 
டெல்லி மட்டத்தில் தமிழகத்தின் குரலைத் துல்லியமாகக் கொண்டு சேர்க்க, இத்தகைய விசுவாசமான மற்றும் நம்பிக்கையான அதிகாரிகளின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம் என்பதை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரின் இந்த அறிக்கை அழுத்தமாக உணர்த்துகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை.. இது எதுவுமே குடியுரிமை சான்றிதழ் இல்லை.. அப்ப எதுதான் குடியுரிமை சான்றிதழ்..

ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை.. இது எதுவுமே குடியுரிமை சான்றிதழ் இல்லை.. அப்ப எதுதான் குடியுரிமை சான்றிதழ்..நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பாஸ்போர்ட், ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவை நமது குடியுரிமைக்கான அத்தாட்சி அல்ல என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அண்மையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் ஒரு நபரின் அடையாளம் மற்றும் முகவரியை நிரூபிக்க மட்டுமே பயன்படுகின்றன.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது மதிமுக.. 9 ஆண்டு உறவு முறிந்தது.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு...

திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது மதிமுக.. 9 ஆண்டு உறவு முறிந்தது.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு...சென்னை அண்ணா நகரில் இன்று நடைபெற்ற மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் 32-வது பொதுக்குழு கூட்டம், தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிரடி திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாளும் கசிந்ததா? தேசிய தேர்வு முகமை சொல்வது என்ன?

நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாளும் கசிந்ததா? தேசிய தேர்வு முகமை சொல்வது என்ன?நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளை தேசிய தேர்வு முகமை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளதுடன், வதந்திகளை பரப்புபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.

கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேரை கொலை செய்த இளைஞர்.. 4 நாளில் பிடிபட்டார்...

கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேரை கொலை செய்த இளைஞர்.. 4 நாளில் பிடிபட்டார்...தெலங்கானா மாநிலம் நல்கொண்டா மாவட்டத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை, வெறும் நான்கு நாட்களில் காவல்துறையினர் அதிரடியாக துப்புதுலக்கியுள்ளனர்.

அயோத்தி ராமர் கோவில் உண்டியல் பணம், நவரத்தின நகைகள் திருட்டு.. வங்கி ஊழியர்கள் உள்பட 8 பேர் கைது..

அயோத்தி ராமர் கோவில் உண்டியல் பணம், நவரத்தின நகைகள் திருட்டு.. வங்கி ஊழியர்கள் உள்பட 8 பேர் கைது..அயோத்தி ராமர் கோவில் நிர்வாகத்திற்கு பெரும் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், அங்குள்ள உண்டியல் காணிக்கை பணம் திட்டமிட்ட முறையில் திருடப்பட்ட அதிர்ச்சி விபரம் சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் அம்பலமாகியுள்ளது.