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தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி ஒன்று அதிகாரம் படைத்தது அல்ல: அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து, தமிழக அமைச்சர் பி. நிர்மல் குமார் ஒரு முக்கியமான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். இந்த நியமனம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் பேசிய அமைச்சர், இந்தத் பதவி என்பது பெரிய கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்கோ அல்லது முக்கிய ஒப்புதல்களை வழங்குவதற்கோ ஆன ஒரு அதிகாரம் படைத்த பொறுப்பு அல்ல என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
டெல்லியில் உள்ள மத்திய அரசுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாகச் செயல்பட்டு, மாநிலத்தின் கோரிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு பிரதிநிதிப் பணி மட்டுமே இது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த நியமனத்தைப் பொறுத்தவரை பணம் அல்லது பதவி என்பது முக்கிய காரணியாக இருக்கவில்லை என்றும், கே. வெங்கட நாராயணா மிகவும் நம்பகமான மற்றும் தகுதியான நபர் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகவே இந்த வாய்ப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.
டெல்லி மட்டத்தில் தமிழகத்தின் குரலைத் துல்லியமாகக் கொண்டு சேர்க்க, இத்தகைய விசுவாசமான மற்றும் நம்பிக்கையான அதிகாரிகளின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம் என்பதை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரின் இந்த அறிக்கை அழுத்தமாக உணர்த்துகிறது.
Edited by Siva