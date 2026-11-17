100% எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு!.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு!
தமிழ்நாடு 100 சதவீத எழுத்தறிவு இலக்கை எட்டியுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தின் எழுத்தறிவு விகிதம் 98 சதவீதத்திலிருந்து 100 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் எழுத்தறிவை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அரசு சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, பள்ளிக் கல்வியைத் தொடர முடியாதவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர்களுக்கு அடிப்படைக் கல்வி வழங்கும் வகையில் சிறப்பு எழுத்தறிவுத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற எழுத்தறிவுத் தேர்வில் தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 4.5 லட்சம் பேர் பங்கேற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தேர்வில் பங்கேற்ற அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்தின் எழுத்தறிவு விகிதம் 98 சதவீதத்திலிருந்து 100 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு தமிழகத்தின் கல்வித் துறையில் முக்கியமான சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, கிராமப்புற மக்கள், பெண்கள் மற்றும் கல்வி வாய்ப்பை இழந்தவர்களிடையே எழுத்தறிவை அதிகரிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் இந்த முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாகக் கருதப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு இந்த அறிவிப்பு மேலும் ஊக்கமளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.