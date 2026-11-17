ஒரே இடத்தில் தொடர்ந்து நிலை கொண்டிருக்கும் அக்வான் புயல்.. தற்போதைய நிலை என்ன?
வங்கக்கடலில் உருவான 'அக்வான்' புயல் தற்போது தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், வானிலை ஆய்வு மையம் இது குறித்த முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
தென்கிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று புயலாக மாறியுள்ளது. இந்த புயல் கடந்த சில மணிநேரங்களாக ஒரே இடத்தில் நிலைகொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது மணிக்கு 3 கி.மீ. வேகத்தில் மீண்டும் நகர தொடங்கியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, சென்னைக்கு கிழக்கே சுமார் 610 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ள இந்த புயல், தொடர்ந்து வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வருகிறது. இன்று மாலைக்குள் தீவிர புயலாகவும், நவம்பர் 19-ஆம் தேதி காலைக்குள் அதி தீவிர புயலாகவும் மேலும் வலுப்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த புயல் வரும் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி பிற்பகலில் ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூருக்கும் துனிக்கும் இடையே கரையை கடக்கும் என்றும் வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.
புயல் கரையை நெருங்கி வருவதால் கடலோர பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். பொதுமக்களும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறு மாவட்ட நிர்வாகங்களால் எச்சரிக்கப்பட்டு, தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.