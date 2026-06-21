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அனைத்து அமைச்சர்களையும் இயக்குவது ஆதவ் அர்ஜுனா தான்! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
தமிழக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தான் மிகப்பெரிய பவர்செண்டராகச் செயல்பட்டு வருகிறார் என்றும், அவர்தான் அமைச்சர்களை இயக்கி வருகிறார் என்றும் பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மிக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன் பேசுகையில், "தமிழகத்தின் தற்போதைய மிகப்பெரிய பவர்செண்டர் ஆதவ் அர்ஜுனா தான். அவருடைய ஆட்கள் தான் மற்ற எல்லா அமைச்சர்களுடனும் இருக்கிறார்கள். அவர் சொன்னால் தான் அமைச்சர்கள் கோப்புகளில் கையெழுத்தே போடுகிறார்கள்" என்று பரபரப்பான தகவலை குறிப்பிட்டார்.
மேலும், தமிழக முதல்வர் மற்றும் நிர்வாக திறமை குறித்துப் பேசிய அவர், "நிர்வாகம் ஒழுங்காக தெரியாத காரணத்தால் தான் முதல்வர் எதற்கும் வாய் திறந்து பேச மாட்டேங்கிறார். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது, நிர்வாகம் முடங்கி கிடக்கிறது" என்று அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளைச் சாடினார்.
ஆதவ் அர்ஜுனா அண்மை காலமாகவே அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வரும் சூழலில், நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த நேரடி விமர்சனம் ஆளுங்கூட்டணி மற்றும் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva