இந்தியாவே பிரமிக்கும் அமைச்சரவை இது!. ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி!...
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தை, முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறை. காங்கிரஸ் மட்டும் 59 வருடங்களுக்கு பின் அமைச்சரவையில் அமர்ந்திருக்கிறது..
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ‘அறிஞர் அண்ணா கனவு கண்ட அமைச்சரவையை முதல்வர் விஜய் உருவாக்கியிருக்கிறார். இந்தியாவே பார்த்து பிரமிக்க கூடிய அமைச்சரவை இது. அதிமுகவுடன் நாங்கள் ஆதரவு கேட்டிருந்தால் எளிதாக ஆட்சி அமைத்திருக்க முடியும். ஆனால் மதச்சார்பற்ற கொள்கைகளில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருந்தோம்.
இந்து அறநிலைத்துறைக்கு இந்த சாதியிலிருந்து அமைச்சரை நியமித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் தவறாக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். ரமேஷை அமைச்சராக்கும் வரை அவர் என்ன சாதி என்றே எங்களுக்கு தெரியாது.. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பண பலம் தூக்கி எறியப்பட்டுள்ளது.. சாதி, மத அரசியலை மக்கள் தூக்கி எறிந்துள்ளனர். தலித் சகோதரர்கள் முக்கிய துறைகளில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.. ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என கூறினோம்.. அதை இப்போது நிறைவேற்றி இருக்கிறோம்.. இந்தியாவே பிரமிக்க கூடிய அமைச்சரவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று அவர் கூறினார்..
மேலும் தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இணைந்தது பற்றி திமுக எம்பி ஆர் ராசா போட்ட பதிவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா ‘திமுகவில் தற்போது கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என எதுவும் இல்லை.. ஆ.ராசா திருமாவளவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்’ என்றும் கூறினார்.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்குவாரிகளில் சோதனை.. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளில் தான் கல் வெட்டப்பட்டதா? அமைச்சர் பிரபு உத்தரவு
தமிழகம் முழுவதும் செயல்பாட்டில் உள்ள அனைத்து கல்குவாரிகளிலும் உடனடியாக அதிரடி சோதனைகளை நடத்தத் தவெக அரசின் புதிய கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பிரபு அவர்கள் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். தமிழகத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்படுவதை தடுக்கவும், முறைகேடுகளை களையவும் பல்வேறு துறைகளில் தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.