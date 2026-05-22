  police filed case against dmk ex minister sekar babu
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (11:35 IST)

தவெக வேட்பாளரை தாக்கிய விவகாரம்!.. சேகர் பாபு மீது 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு..

கடந்த திமுக ஆட்சியில் அடிக்கடி செய்தியில் அடிபட்டவர் சேகர் பாபு. திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினின் வலதுகரம் போல செயல்பட்டவர். திமுக செய்தி தொடர்பாளர் போல செய்தியாளர்களை சந்தித்து எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதில் சொன்னார். குறிப்பாக, தவெகவை மிகவும் நக்கலாக விமர்சித்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் டீல் செய்தார் சேகர் பாபு. திமுக மீதான விஜயின் விமர்சனம் பற்றி செய்தியாளர்கள் கருத்து கேட்டால் ‘திமுக பவள விழா கட்சி. பாப்பாவுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது’ என நக்கலாக பதில் சொன்னார் சேகர்பாபு.

அதோடு தமிழகத்தில் நடந்த பல சர்ச்சையான சம்பவங்களில் சேகர்பாபுவின் பெயரும் அடிபட்டது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் திமுக மண்ணை கவ்வ சேகர்பாபு துறைமுகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார். இந்நிலயில், சேகர் பாபு மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது

வாக்குப்பதிவு நாளன்று துறைமுகம் தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக் உள்ளிட்ட சிலர தாக்கியதாக சேகர் பாபு மீது புகார் எழுந்தது.  இந்நிலையில், சென்னை வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையத்தில் சேகர் பாபு மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

