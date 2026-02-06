வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (11:32 IST)

அதிமுகவை விமர்சிக்க விஜய்க்கு என்ன தகுதி இருக்கு?!.. விஜயை விளாசும் நயினார் நாகேந்திரன்..

nainar
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நேற்று மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பாராளுமன்றத்தில் கமல் பேசியது பற்றி கருத்து தெரிவித்த அவர் ‘தமிழை வைத்துக் கொண்டு பிச்சை எடுக்க முடியாது என பெரியார் சொன்னதைத்தான் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்ட பேசினார்.. அது தெரியாமல் கமல்ஹாசன் எதையோ உளறிக் கொண்டிருக்கிறார்.. கமல்ஹாசனுக்கு இது தெரியவில்லை’ என்று கூறினார்..

மேலும், ஒரு கவுன்சிலர் கூட ஆகாத விஜய்க்கு அதிமுகவை பற்றி பேசி என்ன தகுதி இருக்கிறது.. இன்னும் விசிலை அடித்துக் கொண்டிருந்தாலும் ஒன்றும் நடக்காது.  எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக இருந்தபோது 11 மருத்துவ கல்லூரிகள் தமிழகத்திற்கு வந்தது.. ஆனால் ஸ்டாலின் ஒரு மருத்துவமனையை கொண்டுவந்தாரா?.. கேட்டால் டப்பா இஞ்சின் என சொல்கிறார்.. தமிழகத்தில் நடைபெறுவது கஞ்சா இன்ஜினா?’ என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்..

கடந்த தேர்தலில் திமுக கொடுத்த 525 வாக்குறுதிகளில் 70 வாக்குறுதிகளை கூட திமுக நிறைவேற்றவில்லை. கேட்டால் மத்திய அரசு எதுவும் செய்யவில்லை என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.. திமுக ஆட்சி விரட்டியடிக்க வேண்டும்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.

வரி கட்டலயே!.. ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் தீபக்கின் கையை விட்டு போகுமா?!..

வரி கட்டலயே!.. ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் தீபக்கின் கையை விட்டு போகுமா?!..மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா நிறைய வரி செலுத்த வேண்டி இருந்தது.

தனித்து போட்டியிட்டாலும் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார்? அரசியல் விமர்சர்கள் கணிப்பு..!

தனித்து போட்டியிட்டாலும் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார்? அரசியல் விமர்சர்கள் கணிப்பு..!தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' தனித்து போட்டியிடும் முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது. சமீபத்திய மாநாடுகளில், "நாங்கள் யாருக்கும் அடிபணிய மாட்டோம், தனித்து நின்றாலும் வெற்றி பெறுவோம்" என விஜய் முழங்கியது தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விவேக் ராமசாமி வீட்டிற்கு வந்த சாவித்ரி.. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் கொட்டிய அதிர்ஷ்டம்..

விவேக் ராமசாமி வீட்டிற்கு வந்த சாவித்ரி.. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் கொட்டிய அதிர்ஷ்டம்..அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாண ஆளுநர் பதவிக்கான குடியரசு கட்சி வேட்பாளரான விவேக் ராமசாமி, தனக்கு மூன்றாவது குழந்தை பிறந்திருப்பதாக மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்துள்ளார். விவேக் மற்றும் அவரது மனைவி அபூர்வா தங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதை மருத்துவமனையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களுடன் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்.

அதிகமா ஆசைப்பட்ட அரசியல் கட்சி உருப்பட்டதா சரித்திரமே இல்லை.. நட்டாற்றில் தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக?

அதிகமா ஆசைப்பட்ட அரசியல் கட்சி உருப்பட்டதா சரித்திரமே இல்லை.. நட்டாற்றில் தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக?அரசியலில் கொள்கையும் உழைப்பும் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிட முக்கியம் கள எதார்த்தத்தை உணர்ந்து செயல்படுவது. ஆனால், தமிழக அரசியலில் தங்களின் பலத்தை மீறி அதீத ஆசைப்பட்ட கட்சிகள் நட்டாற்றில் விடப்பட்டிருப்பதே நிதர்சனம்.

தவெக தேர்தல் அறிக்கை!.. பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு!.. முடங்கிய தவெக இணையதளம்...

தவெக தேர்தல் அறிக்கை!.. பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு!.. முடங்கிய தவெக இணையதளம்...2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com