வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026
Last Modified: வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (21:44 IST)

தவெக தேர்தல் அறிக்கை!.. பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு!.. முடங்கிய தவெக இணையதளம்...

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் வேகம் காட்டி வருகிறது. கூட்டணி அமைப்பது, தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேரம் பேசுவது என வேலைகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. பெரும்பாலான கட்சிகள் கூட்டணிகளை முடிவு செய்துவிட்டன.

ஆனால், காங்கிரஸ், தேமுதிக, ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக ஆகிய மூன்று கட்சிகள் மட்டுமே இதுவரை எந்த கூட்டணி என அறிவிக்கவில்லை. அதேநேரம், காங்கிரஸை பொறுத்தவரை இந்த முறையும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. ஒருபக்கம், காங்கிரஸை தங்கள் பக்கம் இழுக்க தவெகவும் முயற்சி செய்து வருகிறது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதிய அரசியல் கட்சியாக களமிறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், தவெக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களும் கருத்தை சொல்லலாம் என அறிவித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் https://tvkmanifesto2026.com என்கிற இணையதளம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து ஒரே நேரத்தில் பலரும் அந்த இணையதளத்திற்கு சென்று தங்களின் கருத்துக்களை பதிவிட முயன்றதால் அந்த இணையதளமே முடங்கிப் போனது. தற்போது தொழில்நுட்பக் கோளாறு சரி செய்யப்பட்டு இணையதளம் இயங்க துவங்கி இருக்கிறது..

விஜய் வருமானத்தை மறைத்த வழக்கு!.. நாளை வெளியாகிறது தீர்ப்பு...

விஜய் வருமானத்தை மறைத்த வழக்கு!.. நாளை வெளியாகிறது தீர்ப்பு...நடிகர் விஜய் அரசியல்வாதியாக மாறி இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இந்த இரண்டு வருடங்களில் மூன்று பொதுக்கூட்டங்களில் விஜய் பேசியிருக்கிறார்.

எப்ஸ்டீனுடன் செலவழித்த நேரத்திற்காக வருந்துகிறேன்!.. மன்னிப்பு கேட்ட பில்கேட்ஸ்!..

எப்ஸ்டீனுடன் செலவழித்த நேரத்திற்காக வருந்துகிறேன்!.. மன்னிப்பு கேட்ட பில்கேட்ஸ்!..அமெரிக்காவில் சிறுமிகளை கடத்தி பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் சிறையில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார்..

மோடியை தாக்க எதிர்கட்சிகள் சதியா?!.. சபாநாயகர் குற்றச்சாட்டு உண்மையா?!...

மோடியை தாக்க எதிர்கட்சிகள் சதியா?!.. சபாநாயகர் குற்றச்சாட்டு உண்மையா?!...நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த 28ம் தேதி தொடங்கியது.. கடந்த 1ம் தேதி நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தக்கல் செய்தார்.

மாநிலங்களவையில் கமல் பேசினது ஒன்னும் புரியல.. கலாய்த்த வானதி சீனிவாசன்!...

மாநிலங்களவையில் கமல் பேசினது ஒன்னும் புரியல.. கலாய்த்த வானதி சீனிவாசன்!...சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தமிழ் பிச்சை எடுக்கக் கூட உதவாது என பேசியிருந்தார்.

மக்களவைக்கு வர பிரதமர் மோடிக்கு துணிச்சல் இல்லை.. பிரியங்கா காந்தி ஆவேசம்..!

மக்களவைக்கு வர பிரதமர் மோடிக்கு துணிச்சல் இல்லை.. பிரியங்கா காந்தி ஆவேசம்..!மக்களவையில் பிரதமர் மோடியை தாக்க எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் திட்டமிட்டதாக சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சுமத்திய குற்றச்சாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. இதற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ள காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, "மூன்று பெண் எம்.பி.க்கள் இருக்கைக்கு முன்பு நின்றதற்கே பிரதமருக்கு அவைக்குள் வர துணிச்சலில்லை" என்று சாடியுள்ளார்.

