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தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம்!.. ஆவணங்கள், பணம் பறிமுதல்!.. வசமாக சிக்கிய செந்தில் பாலாஜி தம்பி!..
தவெக ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் சமீபத்தில் சிலர் பேரம் பேச முயற்சி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ இளங்கோவனிடம் சிலர் ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதையடுத்து அவர் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார். இதையடுத்து, திருநாவுக்கரசு என்பவர் உட்பட 9 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அதில் கார்த்திக், நரேஷ் ஆகிய இருவரும் முக்கியமானவர்களாக பார்க்கப்படுகிறது. இவர்கள் இருவரும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்கிற்கு நெருக்கமானவர்கள். மேலும் தங்களின் வாக்குமூலத்தில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் சொல்லியே இதை செய்தோம் என 9 பேரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமார் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்த முடிவெடுத்த போலீசார் அவர்கள் இருவரையும் நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் இதுவரை ஆஜராகவில்லை. அதோடு அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதும் தெரியவில்லை. அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட நரேஷ் என்பவரின் வீட்டில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கில் வராத லட்சக்கணக்கான பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்திருக்கிறார்கள். அந்த ஆவணங்களையும் பணத்தையும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
அதில் கார்த்திக், நரேஷ் ஆகிய இருவரும் முக்கியமானவர்களாக பார்க்கப்படுகிறது. இவர்கள் இருவரும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்கிற்கு நெருக்கமானவர்கள். மேலும் தங்களின் வாக்குமூலத்தில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் சொல்லியே இதை செய்தோம் என 9 பேரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
இதையடுத்து, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அசோக் குமார் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்த முடிவெடுத்த போலீசார் அவர்கள் இருவரையும் நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் இதுவரை ஆஜராகவில்லை. அதோடு அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதும் தெரியவில்லை. அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
தவெக அரசை கவிழ்க்க முயற்சித்த திருச்சி நரேஷ் வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணம் பறிமுதல்.. பரபரப்பு தகவல்...
தவெக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம்!.. ஆவணங்கள், பணம் பறிமுதல்!.. வசமாக சிக்கிய செந்தில் பாலாஜி தம்பி!..
ஆன்லைன் மூலம் பத்திரப்பதிவு.. ரிஜிஸ்டர் அலுவலகம் வராமலே பத்திரம் பதியலாம்...
தமிழகப் பத்திரப்பதிவு துறையை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில், ஆன்லைன் மூலமாக பத்திரப்பதிவு செய்யும் புதிய நடைமுறை வரும் ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று தவெக அரசின் வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் நீண்ட நேரமாக காத்துக்கிடந்து அலைந்து திரிவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, தமிழக வெற்றி கழக அரசு இத்திட்டத்தை திட்டமிட்டுள்ளது.