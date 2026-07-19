  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Former software engineer dies by suicide in Telangana temple pond
Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (14:12 IST)

நள்ளிரவில் ஆடையின்றி தெருவில் ஓடிய இளம்பெண்.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்...

தெலுங்கானா
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (14:12 IST)
google-news
தெலுங்கானாவின் மேடிப்பள்ளியில், தேஜஸ்வினி என்ற 25 வயது இளம்பெண் மர்மமான முறையில் கோவில் குளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மென்பொருள் பொறியாளராக பணியாற்றி வந்த இவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பு வேலையை விட்டுவிட்டு தனது தாயுடன் வசித்து வந்துள்ளார். சம்பவத்தன்று இரவு, தனது தாயின் அறையை வெளியில் இருந்து பூட்டிவிட்டு, அதிகாலை 2:30 மணிக்கு வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார். 
 
சிசிடிவி காட்சிகளில், அவர் வீதிகளில் ஆடையின்றி ஓடுவதும், ஒரு கோவிலில் சிறிது நேரம் நின்று பிரார்த்தனை செய்வதும் பதிவாகியுள்ளது. இறுதியில், அதிகாலை 3:00 மணியளவில் குளத்திற்குள் அவர் குதிப்பது தெரியவந்துள்ளது. மறுநாள் காலையில், தாய் கதவை உடைத்து வெளியே வந்து தேடியபோது, தேஜஸ்வினியின் உடல் குளத்தில் மிதப்பது கண்டெடுக்கப்பட்டது.
 
அவர் கடும் மன உளைச்சல் மற்றும் பதற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. தூக்கத்தில் ஏற்படும் பயங்கர கனவுகள் மற்றும் பீதி தாக்குதல்களால்   அவர் அவதிப்பட்டு வந்ததாகத் தாயின் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தற்கொலைக்கான காரணம் மனநல பாதிப்பாகவே இருக்கலாம் என காவல்துறை கருதுகிறது. இருப்பினும், பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைக்கு பிறகே முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

நள்ளிரவில் ஆடையின்றி தெருவில் ஓடிய இளம்பெண்.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்...

நள்ளிரவில் ஆடையின்றி தெருவில் ஓடிய இளம்பெண்.. அதன்பின் நடந்த விபரீதம்...தெலுங்கானாவின் மேடிப்பள்ளியில், தேஜஸ்வினி என்ற 25 வயது இளம்பெண் மர்மமான முறையில் கோவில் குளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தங்கப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு சரியான ஜாக்பாட்.. 318% லாபம்..

தங்கப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு சரியான ஜாக்பாட்.. 318% லாபம்..2019-20-ம் நிதியாண்டில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட தங்கப் பத்திரங்களுக்கான முன்கூட்டிய முதிர்வு விலை குறித்த அறிவிப்பு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காமராஜர் ஆட்சிக்கு பின் விஜய் ஆட்சியில் தான் லஞ்சம் இல்லை: ப சிதம்பரம்

காமராஜர் ஆட்சிக்கு பின் விஜய் ஆட்சியில் தான் லஞ்சம் இல்லை: ப சிதம்பரம்மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், மதுரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக ஆட்சியை பாராட்டி பேசியுள்ளார்.

தரமற்ற பாலம்.. பொதுமக்களே இடித்து தள்ளியதால் வேலூர் அருகே பரபரப்பு...

தரமற்ற பாலம்.. பொதுமக்களே இடித்து தள்ளியதால் வேலூர் அருகே பரபரப்பு...வேலூர் அருகே ஒடுகத்தூர் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வந்த மேம்பாலம், தரம் குறைவாக இருப்பதாக கூறி பொதுமக்களே இடித்து தள்ளிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?

நாளை பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பம்.. 10 மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம்?நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நாளை கூடவிருக்கும் நிலையில், பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வருமான வரி சட்டத் திருத்தம், வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதிப்பவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் மசோதா, மக்களவை தேர்தலில் 33 சதவீத மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்துவது உள்ளிட்ட சுமார் 10 முக்கிய மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.