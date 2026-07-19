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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (16:34 IST)

விட்டாச்சு லீவு!.. FIFA உலக கோப்பை இறுதி போட்டிக்கு விடுமுறை அறிவித்த கேரளா!..

kerala
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (16:37 IST)
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23வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி கடந்த மாதம் 11ஆம் தேதி துவங்கியது. இந்த போட்டி தற்போது இறுதி கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது. இந்த போட்டியில் 48 நாடுகள் பங்கேற்றன. அவை 12 நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் ஆட்டங்கள் நடந்து முடிந்தன.

இறுதிப் போட்டிக்கு அர்ஜெண்டினாவும், ஸ்பெயினும் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி இன்று நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு நியூயார்க்கில் உள்ள மைதானத்தில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் மோதுகின்றன..

உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியை முன்னிட்டு கேரளாவில் அனைத்து பள்ளி:, கல்லூரிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு தொடங்கும் போட்டி அதிகாலை வரை நடைபெறுவதால் போட்டியை பார்த்துவிட்டு மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஓய்வெடுக்கும் வகையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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