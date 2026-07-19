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பள்ளி, மருத்துவமனைகளில் ஜங்க் புட் விற்பனைக்கு தடை!.. கர்நாடக அரசு அதிரடி...
தற்போது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலருக்கும் ஜங்க் ஃபுட் என சொல்லப்படும் துரித உணவுகளை சாப்பிடும் பழக்கம் அதிகரித்திருக்கிறது. 20 வயதுக்குட்ட சிறுவர்கள் ஜங்க் ஃபுட்டை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள்.
குறிப்பாக பர்கர், பீட்சா, ஃபிரைடு ரைஸ், சிக்கன் நூடுல்ஸ், தந்தூரி சிக்கன், கிரில் சிக்கன், சில்லி சிக்கன் போன்ற துரித உணவுகளை அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். இதன் காரணமாக சிறுவயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வருகிறது. ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலில் சர்க்கரை, உப்பு, கொழுப்பு ஆகியவை அதிகளவில் சேருகிறது. இது உடல் பருமனையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த கால இளைஞர்களுக்கும், சிறுவர்களுக்கும் நம் பாரம்பரிய உணவுகள் பற்றிய அருமைகளும், நன்மைகளும் தெரிவதில்லை..
இந்நிலையில்தான், பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளில் ஜங்க் ஃபுட் விற்பனைக்கு தடை விதிக்க கர்நாடகா அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. மாணவர்கள் பொது மக்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க அதிக சர்க்கரை, உப்பு, கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை தவிர்க்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் யு.டி. காதர் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.
இது தமிழகத்திலும் பின்பற்ற பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பது சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது..
குறிப்பாக பர்கர், பீட்சா, ஃபிரைடு ரைஸ், சிக்கன் நூடுல்ஸ், தந்தூரி சிக்கன், கிரில் சிக்கன், சில்லி சிக்கன் போன்ற துரித உணவுகளை அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். இதன் காரணமாக சிறுவயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வருகிறது. ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலில் சர்க்கரை, உப்பு, கொழுப்பு ஆகியவை அதிகளவில் சேருகிறது. இது உடல் பருமனையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த கால இளைஞர்களுக்கும், சிறுவர்களுக்கும் நம் பாரம்பரிய உணவுகள் பற்றிய அருமைகளும், நன்மைகளும் தெரிவதில்லை..
இந்நிலையில்தான், பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளில் ஜங்க் ஃபுட் விற்பனைக்கு தடை விதிக்க கர்நாடகா அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. மாணவர்கள் பொது மக்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க அதிக சர்க்கரை, உப்பு, கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை தவிர்க்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் யு.டி. காதர் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.