தொடர்புடைய செய்திகள்
- அண்ணாமலை Vs விஜய்!. மாறப்போகும் அரசியல் களம்!.. பதட்டத்தில் திமுக!...
- கலைஞர் பேனா சின்னத்தை உடைப்பவர் நண்பர்!. நான் எதிரியா?!.. திமுகவுக்கு திருமா கேள்வி!...
- எப்போது ஸ்டாலினுக்கு கோபம் வருகிறதோ, அப்போது தவெக ஆட்சி முடிந்துவிடும்: ராஜேந்திர பாலாஜி..
- 126 தொகுதிகளில் தவெகவுக்கு போட்டதும் கொத்து பரோட்டாதானே... புளூசட்டமாறன் விளாசல்!..
- கரூர் போலீஸ் எங்களை அலார்ட் பண்ணவில்லை!.. முதல்வர் விஜய் குற்றச்சாட்டு!..
அடுத்த இன்னிங்ஸை ஆரம்பிக்கலாமா?!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் டிவிட்!...
கலைஞர் கருணாநிதியின் பேரனும், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மகனுமான உதயநிதி நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் வெற்றி பெற்று சட்டசபை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக அமர்ந்திருக்கிறார்.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்தபிறகு அந்த கட்சியையும், முதல்வர் விஜயையும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்தும், நக்கலடித்தும் பேசி வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே உதயநிதி ஸ்டாலினும், அவரின் தந்தை முக ஸ்டாலினும் லண்டன் சென்று அங்கு உதயநிதியின் மகன் இன்பநிதியின் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டனர். அதன்பின் அவர்கள் இருவரும் சென்னை சென்னை திரும்பினர்.
இந்நிலையில், உதயநிதி தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘ஸ்டாலின் தலைமையில் தொடங்கப்பட்ட திமுக இளைஞரணி 47ம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.. கொள்கைப்படி மக்கள் பணிகளை களத்திற்கும், காலத்திற்கும் ஏற்றார் போல் முன்னெடுக்க காத்திருக்கும் இளைஞர் அணியின் அடுத்து இன்னிங்ஸ்சை ஆரம்பிக்கலாமா?’ என எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்தபிறகு அந்த கட்சியையும், முதல்வர் விஜயையும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்தும், நக்கலடித்தும் பேசி வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே உதயநிதி ஸ்டாலினும், அவரின் தந்தை முக ஸ்டாலினும் லண்டன் சென்று அங்கு உதயநிதியின் மகன் இன்பநிதியின் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டனர். அதன்பின் அவர்கள் இருவரும் சென்னை சென்னை திரும்பினர்.
இந்நிலையில், உதயநிதி தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘ஸ்டாலின் தலைமையில் தொடங்கப்பட்ட திமுக இளைஞரணி 47ம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.. கொள்கைப்படி மக்கள் பணிகளை களத்திற்கும், காலத்திற்கும் ஏற்றார் போல் முன்னெடுக்க காத்திருக்கும் இளைஞர் அணியின் அடுத்து இன்னிங்ஸ்சை ஆரம்பிக்கலாமா?’ என எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
விஜய்க்கு 5 ரூம் தள்ளி என் பையன் ரூம்!.. இதைவிட என்ன வேணும்!.. சின்னி ஜெயந்த் நெகிழ்ச்சி!..
அடுத்த இன்னிங்ஸை ஆரம்பிக்கலாமா?!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் டிவிட்!...
அரசு மருத்துவமனையில் மின்விசிறி விழுந்து நோயாளி மரணமா? உறவினர்கள் அதிர்ச்சி...
திமுக எம்.எல்.ஏ கைதுக்கு பாஜக வரவேற்பு.. கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்யாமல் எப்படி இருக்க முடியும்..
மானங்கெட்ட முதலமைச்சரே, எங்களை கோமாளிகள் என்றா நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய்? சட்டமன்றத்தை கூட்டினால் உனக்கு எலும்பு இருக்காது, உடைத்து தான் உன்னை அனுப்புவோம்" என்று விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அந்த கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்தது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த கைதை கண்டித்து திமுக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவிப்பது கேவலத்தின் உச்சக்கட்டம். மக்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பவர் வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் தகாத வார்த்தைகளை பேசி முதலமைச்சரை விமர்சிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என