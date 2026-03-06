சாரிணா!., இனிமே முட்டு கொடுக்க முடியாது!.. விஜயை Unfollow செய்யும் ஃபேன்ஸ்...
விஜய் பெரிய பலமாக நினைப்பது அவரின் ரசிகர் ரசிகர்களைத்தான். ஏனெனில் அவர்கள் வெறித்தனமானவர்கள்.. எதையும் அலசி ஆராய மாட்டார்கள்.. விஜய் என்ன செய்தாலும் மூடத்தனமாக அதை ஆதரிப்பார்கள்.. விஜயை யாராவது திட்டினால் அவர்களிடம் சண்டைக்கு போவார்கள்.. விஜய்க்காக கண்ணீர் விடுவார்கள்.. அண்ணாவுக்கு உயிரையே கொடுப்போம் என பேசுவார்கள்..
இதுதான் விஜயின் நம்பிக்கை.. இதுதான் விஜயின் பலம்.. இவர்களை வைத்துக்கொண்டுதான் விஜய் எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.. தனது மனைவி சங்கீதா நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்து அதில் தனக்கு நடிகையோடு தொடர்பு இருப்பதாக குறிப்பிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையிலும் நேற்று திரிஷாவோடு அவர் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டதும் இந்த நம்பிக்கையில்தான்..
விஜய் அதிகம் பேச மாட்டார்.. அவர் மனதுக்குள் என்ன நினைக்கிறார் என்பது பலருக்கும் தெரியாது.. விஜயிடம் வெளிப்படைத்தன்மை என்பது ஒரு சதவீதம் கூட எப்போதும் கிடையாது. விஜய்க்கு இரண்டு விதமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.. கண்மூடித்தனமாக விஜயின் மீது அன்பு வைத்து அவருக்காக ஆதரவாக பேசி கண்ணீர் விடுபவர்கள்.. ஒரு பக்கம் விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் என்கிற பெயரில் விஜய்க்கு கெட்ட பெயர் வந்த கூடாது என்பதற்காக மற்றவர்களை மிகவும் மோசமாக, தரம் தாழ்ந்து விமர்சித்து விஜய்க்கு முட்டுக் கொடுப்பவர்கள்.. விஜய் விரும்புவதும் அதுதான்.
ஆனால் நேற்று விஜய் திரிஷாவை கூட்டிக்கொண்டு திருமணத்திற்கு வந்தபின் இதுவரை விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்து வந்த பலரும் சமூக வலைதளங்களில் விஜய்க்கு எதிராக கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.. ‘நீங்க என்ன பண்ணாலும் எங்களால் முட்டுக் கொடுக்க முடியாது’ என்று விஜயின் ட்விட்டர் ஐடியை டேக் செய்து அவர்கள் தங்களின் ஆதங்கத்தை தெரிவித்தார்கள்.
இது தப்புண்ணா!.. இதை நீங்கள் செய்திருக்கக் கூடாது.. உங்களால் மாற்றம் வரும் என நினைத்தேன். ஆனால் ஏமாற்றம்தான் மிச்சம்.. சொந்த வாழ்க்கையில் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் எப்படி ஒரு அரசியல் தலைவனாக முடியும்.. உங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று இதுவரை விஜயை ஆதரித்த பலருமே சமூக வலைதளங்களில் பொங்கி வருகிறார்கள்.