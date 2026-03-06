ஈரான் இப்படி தாக்கும் என எதிர்பார்க்காத டிரம்ப்.. பற்றி எரியும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்..!
மத்திய கிழக்கில் ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை மற்றும் 131 ட்ரோன் தாக்குதல்களால் சவுதி அரேபியா, அமீரகம் மற்றும் பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன.
ரியாத் நகரில் கறுப்புப் புகை சூழ்ந்துள்ள நிலையில், தூதரக அதிகாரிகள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். பஹ்ரைனில் உள்ள இரண்டு முக்கிய ஹோட்டல்கள் மற்றும் குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் ஈரானிய ஏவுகணைகளால் சேதமடைந்துள்ளன. முன்னதாக பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க கடற்படைத் தளமும் இலக்காக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதற்கிடையில், குவைத்தில் உள்ள தனது தூதரகத்தை உடனடியாக காலி செய்ய அமெரிக்கா உத்தரவிட்டுள்ளதுடன், ரகசிய ஆவணங்களை அழிக்கவும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஈரானின் இந்த அதிரடி ராணுவ வலிமை மற்றும் ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் ராணுவ வல்லுநர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அமெரிக்கா இப்பிராந்தியத்தில் தனது போர்க்கப்பல்களை நிலைநிறுத்தி வரும் நிலையில், இஸ்ரேல் மற்றும் சவுதி அரேபியா இணைந்து ஈரானுக்கு எதிராகக் கூட்டணி அமைத்து வருகின்றன.
இந்த மோதல் ஒரு முழு அளவிலான உலக போராக மாறி, உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடியையும் எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டையும் உருவாக்கும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
Edited by Siva