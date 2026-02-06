வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (19:39 IST)

வலைவிரிக்கும் விஜய்!.. யோசிக்கும் ராகுல்!... அப்செட்டில் ஸ்டாலின்!...

rahul stalin
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுகவும், அதிமுகவும் தங்களின் கூட்டணிகளை வலுப்படுத்தும் வேலைகளில் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறது. அதிமுகவை பொறுத்தவரை அந்த கூட்டணி 90 சதவீதம் முடிந்து செய்துவிட்டது. அதிமுக முயற்சி செய்து அந்த கூட்டணிக்கு வராத ஒரே கட்சி தேமுதிக மட்டுமே. ஏனெனில் தாங்கள் கேட்டதை அதிமுக கொடுக்காததால் தேமுதிக தற்போது திமுகவிடவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்திவருகிறது. குறைந்தது 10 தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் என்பது பிரேமலதாவின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆனால் அதை திமுக ஏற்க மறுக்கிறது.. இதுதான் பிரச்சனை..

ஒருபக்கம் கடந்த பல தேர்தல்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்த காங்கிரஸ் இதுவரை திமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை துவங்கவே இல்லை. ஏனெனில், இந்த முறை காங்கிரஸின் கோரிக்கை பெரிதாக இருக்கிறது. அதிக தொகுதிகள், ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு, உள்ளாட்சித் தேர்தலில் 20 சதவீத தொகுதிகள் என பல கோரிக்கைகளை காங்கிரஸ் முன்வைக்கிறது. ஆனால் திமுக தலைமை இதை ஏற்கவில்லை..

ஒருபக்கம் விஜயின் தவெக காங்கிரஸை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறது. காங்கிரஸிடம் பேசிய தவெக தரப்பு ‘எங்களிடம் 75 லட்சம் உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள்.. அவர்கள் மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் மேலும் ஒருவரை ஓட்டு போட கூட்டி வந்தாலே ஒன்றரை கோடி வாக்குகள் சுலபமாக வந்துவிடும்..

போன தேர்தலில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் வித்தியாசம் வெறும் 20 லட்சம் வாக்குகள்தான். எனவே எங்களோடு நீங்கள் கூட்டணி அமைத்தால் நாம் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என காங்கிரஸுக்கு வலை விரித்திருக்கிறதாம். சமீபத்தில் கூட ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய காங்கிரஸ் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ‘தவெக யாருடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்து நின்றாலே 18 சதவீத வாக்குகளை வாங்கும்’  என்று பேசியிருந்தார்.

இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது காங்கிரஸ் தவெக பக்கம் போனாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்கிறார்கள் விபரம் இருந்தவர்கள். காங்கிரஸின் முடிவு தெரியாததால்தான் இதுவரை கூட்டணி பற்றி பேசுவதற்கு திமுக தரப்பில் குழு அமைக்கப்படவில்லை என்கிறார்கள்.. காங்கிரஸ் இதுவரை தன்னுடைய முடிவை சொல்லாமல் இருப்பது ஸ்டாலினை அப்செட் ஆக்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

பாகிஸ்தானில் மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு!. 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!..

பாகிஸ்தானில் மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு!. 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!..பாகிஸ்தானின் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் பொதுமக்கள் தொழுகையில் ஈடுபட்டிருந்த போது குண்டுவெடித்ததில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் விருப்ப மனுக்கள்!.. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி...

ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் விருப்ப மனுக்கள்!.. சி.டி.நிர்மல் குமார் பேட்டி...தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிக்கான வேலைகளில் மும்முரமாக இறங்கியிருக்கிறது.

உபேர், ஓலா, ரேபிடோ ஓட்டுனர்கள் நாளை ஸ்டிரைக்!..

உபேர், ஓலா, ரேபிடோ ஓட்டுனர்கள் நாளை ஸ்டிரைக்!..உபேர். ஓலா. ரேபிடோ ஓட்டுநர்கள் நாளை வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள்

பிப்ரவரி 20ல் டாடா வெளியிடும் Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பு.. என்னென்ன சிறப்புகள்..

பிப்ரவரி 20ல் டாடா வெளியிடும் Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பு.. என்னென்ன சிறப்புகள்..டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தனது பிரபலமான Punch EV காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் பதிப்பை வரும் பிப்ரவரி 20, அன்று இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது.

தொழுகை முடிந்ததும் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்.. பாகிஸ்தானில் 25 பேர் பலி..!

தொழுகை முடிந்ததும் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்.. பாகிஸ்தானில் 25 பேர் பலி..!பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள தர்லாய் இமாம்பர்கா ஷியா வழிபாட்டுத் தலத்தில் இன்று தொழுகைக்கு பிறகு நடந்த தற்கொலை படை தாக்குதலில் 25 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த பயங்கர வெடிப்பில் 80-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் நகரில் அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் இந்த தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

