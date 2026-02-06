வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (12:32 IST)

ஸ்டாலினுக்கு கிடைக்கப்போவது 2.O இல்லை.. பூஜ்யம்தான்!. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..

stalin
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் எப்படியாவது ஆட்சியை மீண்டும் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என திமுக முடிவு செய்து அதற்கான வேலைகளில் இறங்கியிருக்கிறது.. ஒருபக்கம் இந்த முறை நாம் ஆட்சியை பிடித்து விட வேண்டும் என அதிமுகவும் களத்தில் இறங்கி வேலை செய்து வருகிறது..

அதிமுக பாஜக தலைமையிலான பேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது. இந்த கூட்டணியில் அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் இணைந்திருக்கின்றன. ஒருபக்கம் திமுக வழக்கம் போல் தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் களத்தை சந்திக்க தயாராகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான், முதல்வர் ஸ்டாலினை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார்..

களத்தில் வந்து ஸ்டாலின் ஓட்டு கேட்டால் அவருக்கு கிடைக்கப்போகுது 2.O இல்லை. பூஜியம்தான். 5 ஆண்டு கால ஆட்சியில் ஒரு சில மக்களின் நாக்கில் தேன் தடவியதை தவிர திமுக அரசு ஒன்றும் செய்யவில்லை. 5 ஆண்டுகளில் எந்த திட்டங்களையும் நிறைவேற்றாமல் மக்களுக்கு அல்வா கொடுத்திருக்கிறார் ஸ்டார்லின். 5 ஆண்டு காலத்தில் என்னென்ன திட்டங்களை செயல்படுத்தினீர்கள் என மக்களிடம் விவாதிக்க முடியுமா?...

மத்திய அரசு பொது நிதியை கொடுக்கவில்லை என சொல்லி மக்களுக்கு அல்வா கொடுக்கிறது திமுக. ரயில்வே திட்டங்கள் வரவில்லை என புளுக மூட்டைகளை திமுக அரசு அவிழ்த்துவிடுகிறது.களத்தில் எதிர்த்து நிற்கும் அரசியல் தலைவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கி பேசுகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின். தான் வகிக்கும் பதவிக்கு உள்ள கௌரவம், மரியாதை, தகுதியை முதல்வர் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்.அதிமுக செயல்பாடுகளை திமுக கார்பன் காப்பி  அடித்து வருவது விலா நோக சிரிக்க வைக்கிறது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

அதிமுகவை விமர்சிக்க விஜய்க்கு என்ன தகுதி இருக்கு?!.. விஜயை விளாசும் நயினார் நாகேந்திரன்..

அதிமுகவை விமர்சிக்க விஜய்க்கு என்ன தகுதி இருக்கு?!.. விஜயை விளாசும் நயினார் நாகேந்திரன்..தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நேற்று மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

வரிமான வரித்துறை அபராதம்!.. இமேஜை கொடுத்துக்கொண்ட விஜய்!. இனிமே வச்சு செய்வாங்களே!..

வரிமான வரித்துறை அபராதம்!.. இமேஜை கொடுத்துக்கொண்ட விஜய்!. இனிமே வச்சு செய்வாங்களே!..நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சியை தூங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார்..

ரெப்போ வட்டிவிகிதத்தில் மாற்றமில்லை.. EMI வாங்கியவர்களுக்கு என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?

ரெப்போ வட்டிவிகிதத்தில் மாற்றமில்லை.. EMI வாங்கியவர்களுக்கு என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதி கொள்கை குழு, 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தில் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை மாற்றமின்றி 5.25 சதவீதமாகவே தொடர ஒருமனதாக முடிவெடுத்துள்ளது. இது பொருளாதார நிபுணர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது.

தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய விஜய்க்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததா? நீதிபதி சொன்னது என்ன?

தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய விஜய்க்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததா? நீதிபதி சொன்னது என்ன?நடிகர் விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை விதித்த அபராத உத்தரவில் எந்த விதிமீறலும் இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடித் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

திமுக அப்ப இனிச்சது.. இப்ப கசக்குதா?!.. விஜயை பொளக்கும் ரங்கராஜ் பாண்டே!..

திமுக அப்ப இனிச்சது.. இப்ப கசக்குதா?!.. விஜயை பொளக்கும் ரங்கராஜ் பாண்டே!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

