விஜயை நம்புவது முட்டாள்தனம்!.. காங்கிரஸை வெளுத்து வாங்கிய மணி சங்கர் அய்யர்....
தமிழக அரசியலில் விஜயின் அரசியல் வருகை அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏனெனில், விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதால் அவர் எப்படியும் 15 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை வாங்குவார் என பல கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது. குறிப்பாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் விஜய் தனித்து நின்றாலே 18 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவார் என நம்புகிறது. இதை அந்த கட்சியில் தமிழக தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரவின் சக்கரவர்த்தி ஊடகம் ஒன்றில் ஓப்பனாக சொன்னார்..
ஒருபக்கம் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுத்தால் கொடுக்க வேண்டும் என திமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது காங்கிரஸ், ஆனால் திமுக அதை ஏற்பதாக தெரியவில்லை. எனவே 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு காங்கிரஸ் திமுகவை விட்டுவிட்டு விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பக்கம் வருமா என்கிற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்திருக்கிறது.
காங்கிரசை சேர்ந்த பலரும் விஜய்க்கு ஆதரவாக கருத்தை தெரிவித்து வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் ஐயர் விஜய்க்கு எதிரான ஒரு கருத்தை கூறியிருக்கிறார்.
விஜய் வெற்றி பெறும் வரை அவரை நம்புவது முட்டாள்தனம்.. விஜய் முதலில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அவரை நிரூபிக்கட்டும்.. அதன்பின் அவரை மற்றவர்கள் நம்பலாம்’ என கூறியிருக்கிறார்..