வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (19:52 IST)

2 தொகுதிகளை டிக் அடித்த தவெக தலைவர் விஜய்!.. பரபரக்கும் தேர்தல் பணிகள்!..

vijay
தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு புதிய சக்தியாக உருவாகி வருகிறது. ஏனெனில் விஜய் மக்களிடம் பிரபலமான ஒரு நடிகர்.. அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அதோடு,பொதுமக்கள் ஆதரவும் விஜய்க்கு இருந்தாலே 15 சதவீத வாக்குகளுக்கும் மேல் அவர் வாங்குவார் என தொடர்ந்து பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்..

அதேநேரம் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் எதுவும் தவெகவுடன் இதுவரை கூட்டணி அமைக்கவில்லை. காங்கிரஸை எப்படியாவது தங்களின் கூட்டணியில் இணைக்க வேண்டும் என தவெக தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அந்த கட்சி தவெக பக்கம் வரும் என தெரிகிறது.. அதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்கிறது.

ஒருபக்கம் விஜய் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவார் என தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. வேதாரண்யம், வேளச்சேரி, திருச்சி கிழக்கு என தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.

இந்நிலையில் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட ஆயத்தமாகி வருவதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. எனவே அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வேலைகள் வேகமாக நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது...

4 வருஷமா சம்மர் வரலயா?.. நயினார் கேள்விக்கு சட்டசபையில் பதில் சொன்ன முக ஸ்டாலின்!...

4 வருஷமா சம்மர் வரலயா?.. நயினார் கேள்விக்கு சட்டசபையில் பதில் சொன்ன முக ஸ்டாலின்!...தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமை என்கிற பெயரில் ஒவ்வொரு மாதமும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயை வழங்கி வருகிறது திமுக அரசு .

கருத்துக்கணிப்பில் ஷாக்கான திமுக!. தொகுதியை மாற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின்?...

கருத்துக்கணிப்பில் ஷாக்கான திமுக!. தொகுதியை மாற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின்?...திமுகவுக்கு இதற்கு முன்பு இருந்தது போல தற்போது தமிழக அரசியல் சூழல் இல்லை. ஏனெனில் விஜயின் அரசியல் வரவு அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் ஆட்டம் காண வைத்திருக்கிறது.

வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. 4900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!...

வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. 4900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!...தவெக தலைவர் விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அங்க 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அது முதலே தவெக பொதுக்கூட்டங்களுக்கு தமிழக காவல்துறை கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க துவங்கியது.

மனைவியை அடிக்கலாம். ஆனா எலும்பு உடையக்கூடாது!.. புதிய சட்டம்...

மனைவியை அடிக்கலாம். ஆனா எலும்பு உடையக்கூடாது!.. புதிய சட்டம்...ஆப்கானிஸ்தானில் பின்பற்றப்படும் சட்டங்கள் மிகவும் கடுமையானது.

சீமான் டைம் பாஸுக்காக கட்சி நடத்துகிறார்.. தவெக நக்கல்!...

சீமான் டைம் பாஸுக்காக கட்சி நடத்துகிறார்.. தவெக நக்கல்!...இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ‘நான் ஏன் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும்?

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com