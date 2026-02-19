2 தொகுதிகளை டிக் அடித்த தவெக தலைவர் விஜய்!.. பரபரக்கும் தேர்தல் பணிகள்!..
தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு புதிய சக்தியாக உருவாகி வருகிறது. ஏனெனில் விஜய் மக்களிடம் பிரபலமான ஒரு நடிகர்.. அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அதோடு,பொதுமக்கள் ஆதரவும் விஜய்க்கு இருந்தாலே 15 சதவீத வாக்குகளுக்கும் மேல் அவர் வாங்குவார் என தொடர்ந்து பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்..
அதேநேரம் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் எதுவும் தவெகவுடன் இதுவரை கூட்டணி அமைக்கவில்லை. காங்கிரஸை எப்படியாவது தங்களின் கூட்டணியில் இணைக்க வேண்டும் என தவெக தொடர்ந்து முயற்சி செய்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அந்த கட்சி தவெக பக்கம் வரும் என தெரிகிறது.. அதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்கிறது.
ஒருபக்கம் விஜய் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவார் என தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. வேதாரண்யம், வேளச்சேரி, திருச்சி கிழக்கு என தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது.
இந்நிலையில் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட ஆயத்தமாகி வருவதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. எனவே அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வேலைகள் வேகமாக நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது...