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அன்பில் மகேஷுக்கும் கே.என்.நேருக்கும் இடையே லடாய்?!.. திருச்சி கிழக்கு தொகுதி யாருக்கு?...
தற்போது சட்டசபையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால் அந்த இடத்திற்கு திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் வரவேண்டும், இடைத்தேர்தலில் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் முக ஸ்டாலின் போட்டுவிட வேண்டும் என திமுகவினர் ஆசைப்படுகிறார்கள்.
பல திமுக நிர்வாகிகள் நேரடியாகவே இதை மு.க ஸ்டாலினிடம் கூறி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம்,
திமுக சார்பில் திருச்சியை கையில் வைத்திருக்கும் கே.என். நேரு சமீபத்தில் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்து ‘நீங்கள் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும்.. உங்களை வெற்றி பெற வைப்பது என்னுடைய வேலை.. நீங்கள் சரி என்று மட்டும் சொல்லுங்கள்’ என கூறியிருக்கிறாராம்..
ஸ்டாலினை திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் கே.என் நேரு போட்டியிட செல்வதற்கு பின்னணியில் வேறு ஒரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது. உதயநிதிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவருமான முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார். அன்பில் மகேஷுக்கும், கே.என்.நேருவுக்கும் ஆகாது என்கிறார்கள். எனவே அன்பில் மகேஷ் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவதை தடுப்பதற்காகவே முக ஸ்டாலின் அந்த தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என கே.என் நேரு விரும்புவதாக சொல்லப்படுகிறது.
பல திமுக நிர்வாகிகள் நேரடியாகவே இதை மு.க ஸ்டாலினிடம் கூறி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம்,
திமுக சார்பில் திருச்சியை கையில் வைத்திருக்கும் கே.என். நேரு சமீபத்தில் மு.க ஸ்டாலினை சந்தித்து ‘நீங்கள் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும்.. உங்களை வெற்றி பெற வைப்பது என்னுடைய வேலை.. நீங்கள் சரி என்று மட்டும் சொல்லுங்கள்’ என கூறியிருக்கிறாராம்..
ஸ்டாலினை திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் கே.என் நேரு போட்டியிட செல்வதற்கு பின்னணியில் வேறு ஒரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது. உதயநிதிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவருமான முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார். அன்பில் மகேஷுக்கும், கே.என்.நேருவுக்கும் ஆகாது என்கிறார்கள். எனவே அன்பில் மகேஷ் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவதை தடுப்பதற்காகவே முக ஸ்டாலின் அந்த தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என கே.என் நேரு விரும்புவதாக சொல்லப்படுகிறது.
பொறாமையில் பறிபோன சிறுமியின் உயிர்!.. சொந்த அத்தையே செய்த கொடூரம்!..
அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.