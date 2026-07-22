  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. DMK Plans to Field Kanimozhi in Upcoming By-Elections to Counter TVK's Women Vote Bank
Written By Webdunia
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (13:23 IST)

இடைத்தேர்தலில் களமிறங்குகிறாரா கனிமொழி? விஜய்யின் பெண் வாக்காளர்களை இழுக்க முயற்சியா?

திமுக
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (13:23 IST)
google-news
தமிழக அரசியலில் அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த ஆறு எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஏற்கனவே விஜய் தனது சட்டமன்றப் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், காலியாக உள்ள தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் வரவிருக்கிறது. தவெகவின் அசுர வேக வளர்ச்சியை தடுத்து, குறிப்பாக விஜய் வசம் இருக்கும் பலமான பெண் வாக்கு வங்கியை உடைக்க திமுக வியூகம் வகுத்து வருகிறது.
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, தூத்துக்குடி எம்பியாக உள்ள கனிமொழியை நாடாளுமன்ற பதவியிலிருந்து விலக வைத்து, இடைத்தேர்தலில் சட்டமன்றத்தில் போட்டியிடச் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை திமுகவிற்குள் தீவிரமாக எழுந்துள்ளது. 
 
மகளிர் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் பெண் வாக்காளர்களை ஈர்ப்பதில் கனிமொழியின் ஆளுமைமிக்க பிரச்சாரம் திமுகவிற்குப் பலம் சேர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. நீதிமன்றத் தடை காரணமாக இடைத்தேர்தல் தேதிகள் தள்ளிப்போனாலும், திமுக தற்போதே களம் காணத் தயாராகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

நீட் போராட்டம்!.. ராகுல் கைது!. ஜனநாயகன் வசூலுக்காகவே மௌனம் காக்கிறாரா விஜய்?...

நீட் போராட்டம்!.. ராகுல் கைது!. ஜனநாயகன் வசூலுக்காகவே மௌனம் காக்கிறாரா விஜய்?...நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சியினர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்.. விவாதம் நடத்த தயார்... அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்.. விவாதம் நடத்த தயார்... அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுநீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு முழுமையாக தயாராக உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக தலைவராக தன்னை அறிவிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு.. வாபஸ் பெற்றார் டாக்டர் ராமதாஸ்..

பாமக தலைவராக தன்னை அறிவிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு.. வாபஸ் பெற்றார் டாக்டர் ராமதாஸ்..பாமக தலைவராக தன்னை அறிவிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை அதன் நிறுவனரான மருத்துவர் ராமதாஸ் வாபஸ் பெற்றுள்ளார். கட்சியில் நிலவிய உள்கட்சிப் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதிகார மோதல்கள் காரணமாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த இந்த வழக்கு பெரும் விவாத பொருளாகியிருந்தது.

இடைத்தேர்தலில் களமிறங்குகிறாரா கனிமொழி? விஜய்யின் பெண் வாக்காளர்களை இழுக்க முயற்சியா?

இடைத்தேர்தலில் களமிறங்குகிறாரா கனிமொழி? விஜய்யின் பெண் வாக்காளர்களை இழுக்க முயற்சியா?தமிழக அரசியலில் அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த ஆறு எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எங்கள் டைமை வேஸ்ட் செய்யாதீர்கள்.. டெல்லி மாணவர்கள் மீதான தடியடி வழக்கில் நீதிமன்றம் கண்டிப்பு..

எங்கள் டைமை வேஸ்ட் செய்யாதீர்கள்.. டெல்லி மாணவர்கள் மீதான தடியடி வழக்கில் நீதிமன்றம் கண்டிப்பு..டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் அவசர விசாரணை கோரிய மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இரண்டும் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளன.