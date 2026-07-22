தொடர்புடைய செய்திகள்
- எச்சரித்து அனுப்பி இருக்கலாம்.. கைது நடவடிக்கை தேவையற்றது.. மார்க்கண்டேயன் கைது குறித்து பிரேமலதா
- கைது செய்தது சரிதான்.. இன்னும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: திமுக எம்.எல்.ஏ கைது குறித்து அழகிரி...
- அவரா இவரு?.. மார்கண்டேயன் மகன் யாருன்னு தெரியுதா?.. வைரல் வீடியோ!...
- ஒரு எம்.எல்.ஏவை கைது செய்ய சபாநாயகர் அனுமதி தேவையில்லை.. ஜேடி பிரபாகர்...
- காங்கிரஸ் - திமுக ஒருவரை ஒருவர் எதிரி போல் பார்க்கின்றதா? ஆனால் கனிமொழியையும் ஜோதிமணியையும் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே
இடைத்தேர்தலில் களமிறங்குகிறாரா கனிமொழி? விஜய்யின் பெண் வாக்காளர்களை இழுக்க முயற்சியா?
தமிழக அரசியலில் அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த ஆறு எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே விஜய் தனது சட்டமன்றப் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில், காலியாக உள்ள தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் வரவிருக்கிறது. தவெகவின் அசுர வேக வளர்ச்சியை தடுத்து, குறிப்பாக விஜய் வசம் இருக்கும் பலமான பெண் வாக்கு வங்கியை உடைக்க திமுக வியூகம் வகுத்து வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, தூத்துக்குடி எம்பியாக உள்ள கனிமொழியை நாடாளுமன்ற பதவியிலிருந்து விலக வைத்து, இடைத்தேர்தலில் சட்டமன்றத்தில் போட்டியிடச் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை திமுகவிற்குள் தீவிரமாக எழுந்துள்ளது.
மகளிர் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் பெண் வாக்காளர்களை ஈர்ப்பதில் கனிமொழியின் ஆளுமைமிக்க பிரச்சாரம் திமுகவிற்குப் பலம் சேர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. நீதிமன்றத் தடை காரணமாக இடைத்தேர்தல் தேதிகள் தள்ளிப்போனாலும், திமுக தற்போதே களம் காணத் தயாராகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva