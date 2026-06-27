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எம்ஜிஆர், கருணாநிதி, ஜானகி, ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின்.. 5 முதல்வர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த பாக்யராஜ்...
தமிழகத் திரையுலகில் 'திரைக்கதை மன்னன்' என்று போற்றப்படும் கே. பாக்யராஜ் இன்று காலமான நிலையில் அவர், அரசியல் களத்திலும் தமிழகத்தின் ஐந்து முக்கிய முதலமைச்சர்களுடன் மிகவும் நெருக்கமான உறவைக் கொண்டிருந்த ஒரு அபூர்வ ஆளுமை ஆவார்.
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர விசுவாசியாகத் தன் அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கிய பாக்யராஜ், அவரைத் தனது அரசியல் குருவாகவே ஏற்றுக் கொண்டார். எம்.ஜி.ஆருக்குப் பிறகு அஇஅதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராகப் பொறுப்பேற்ற வி.என். ஜானகி அம்மாள் அவசர காலத்தில் ஆட்சி அமைத்தபோது, அவருக்கு ஆதரவாக நின்றார்.
அதேபோல், கலைஞர் கருணாநிதியின் திரைக்கதை ஆளுமையை வியந்து பாராட்டிய பாக்யராஜ், அவருடனும் இலக்கிய மற்றும் அரசியல் ரீதியாக இணக்கமான நட்பைப் பேணினார். பின்னர், செல்வி ஜெயலலிதா அதிமுகவின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றபோதும், அவரோடு நெருங்கிப் பழகும் வாய்ப்பைப் பெற்றார். தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடனும் ஆரம்பக் காலம் முதலே நல்ல நட்புறவைக் கொண்டுள்ள பாக்யராஜ், கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு விழாக்களிலும் பங்கெடுத்து வருகிறார்.
கட்சி எல்லைகளைக் கடந்து தமிழகத்தை ஆண்ட ஐந்து முதலமைச்சர்களின் அன்பையும் நம்பிக்கையையும் பெற்ற ஒரு சில திரையுலகப் பிரமுகர்களில் பாக்யராஜ் மிக முக்கியமானவர் ஆவார்.
Edited by Siva
எம்ஜிஆர், கருணாநிதி, ஜானகி, ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின்.. 5 முதல்வர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்த பாக்யராஜ்...
இயக்குனர் பாக்யராஜ் திடீர் மரணம்.. அதிகாலை வந்த மாரடைப்பால் சோகம்...
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரும், திரைக்கதை மன்னனுமான கே. பாக்யராஜ் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று காலமானார் என்ற அதிர்ச்சி செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக அவர் சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி அவரது உயிர் பிரிந்தது.