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6 தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. ஸ்டாலின், சீமான், 2 பேருமே பொது வேட்பாளர்களா? எப்படி சமாளிக்க போகிறது தவெக?
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது மிகவும் சுவாரசியமான ஒரு கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழ்நாட்டில் ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது. இது தமிழக அரசியலின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய மிக முக்கியமான இடைத்தேர்தலாக அமையலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியடைந்த திமுகவின் மு.க.ஸ்டாலின், தற்போது திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடவிருக்கிறார். இந்த தொகுதி, தற்போதைய முதலமைச்சர் வெற்றி பெற்று பின்னர் ராஜினாமா செய்த மிக முக்கியமான தொகுதியாகும். இதில் திமுக தோல்வியடைந்தால் அது ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாகவும், திமுகவுக்கு பின்னடைவாகவும் அமையும். அதேசமயம், ஸ்டாலின் அவர்களை ஒரு மறைமுக பொது வேட்பாளராக நிறுத்த அதிமுக உட்பட பல எதிர்க்கட்சிகள் ரகசியமாக வேலை செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இதேபோல், அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ளது, அதில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் பொது வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும், மதுராந்தகம் தொகுதியில் அதிமுகவுக்கு துரோகம் செய்தவரை வீழ்த்துவதற்காக அங்கேயும் ஒரு பொது வேட்பாளரை களம் இறக்கத் திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது.
மீதமுள்ள மூன்று தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பேச்சுவார்த்தைகளும் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இந்த ஆறு தொகுதிகளில் ஒரே ஒரு தொகுதியில் ஆளுங்கட்சி தோற்றால் கூட, அது தற்போதைய புதிய அரசுக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவை தரும் என்பதால் களம் சூடேறியுள்ளது.
Edited by Siva
கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் நேற்று திறந்து வைத்த புதிய பேருந்து நிலையத்தில், தற்போதைய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது நேற்று திறப்பு விழாவின் போது கனிமொழியிடம், "இந்த நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் எதுவும் முறையாக நிற்பதில்லை" என்று புகார் கூறிய அந்த பெண்ணை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் அழைத்து அன்போடு பேசினார்.