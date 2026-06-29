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அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தினாரா? சாலை மறியல் போராட்டம் செய்யும் சேகர்பாபு...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவது போன்ற வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வீடியோவில் வெள்ளை பவுடரை அவர் ஒழுங்குபடுத்தும் விதம், போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதில் கைதேர்ந்தவர் போல் இருப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இதனை கண்டித்து, அமைச்சர் சரத்குமாருக்கு எதிராக சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் பெண் வழக்கறிஞர் சரண்யா அதிரடியாக புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். மேலும், "அமைச்சரே மாத்திரை தயார்.. போன் & ஏடிஎம் கார்டும் தயார்.. பொடி பொடியாக்க நீங்கள் தயாரா..?" என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய சுவரொட்டிகளுடன், அமைச்சர் உடனடியாக பதவி விலக வலியுறுத்தி சென்னை புரசைவாக்கத்தில் திமுக மாணவரணி சார்பில் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு தலைமையில் திமுகவினர் சாலையில் அமர்ந்து தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அமைச்சரின் இந்த செயல் பொதுமக்களிடையேயும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் அவருக்கு எதிராக கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகின்றன. இச்சம்பவம் தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
முதலமைச்சரான பின் முதல்முறையாக கரூர் செல்கிறார் விஜய்.. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்திக்க திட்டம்...
தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதன்முறையாக கரூர் மாவட்டத்திற்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் வரும் ஜூலை மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் அமையவிருப்பதாகத் தற்போதைய அரசியல் மற்றும் உத்தியோகப்பூர்வ வட்டாரங்கள் மூலமாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.