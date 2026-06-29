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Last Updated : Monday, 29 June 2026 (10:55 IST)

அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தினாரா? சாலை மறியல் போராட்டம் செய்யும் சேகர்பாபு...

அமைச்சர் சரத்குமார்
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (10:52 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (10:55 IST)
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தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவது போன்ற வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த வீடியோவில் வெள்ளை பவுடரை அவர் ஒழுங்குபடுத்தும் விதம், போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதில் கைதேர்ந்தவர் போல் இருப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
 
இதனை கண்டித்து, அமைச்சர் சரத்குமாருக்கு எதிராக சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகத்தில் பெண் வழக்கறிஞர் சரண்யா அதிரடியாக புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். மேலும், "அமைச்சரே மாத்திரை தயார்.. போன் & ஏடிஎம் கார்டும் தயார்.. பொடி பொடியாக்க நீங்கள் தயாரா..?" என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய சுவரொட்டிகளுடன், அமைச்சர் உடனடியாக பதவி விலக வலியுறுத்தி சென்னை புரசைவாக்கத்தில் திமுக மாணவரணி சார்பில் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
 
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு தலைமையில் திமுகவினர் சாலையில் அமர்ந்து தீவிர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அமைச்சரின் இந்த செயல் பொதுமக்களிடையேயும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் அவருக்கு எதிராக கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகின்றன. இச்சம்பவம் தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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