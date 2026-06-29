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நீங்க சரின்னு மட்டும் சொல்லுங்க!.. நான் பாத்துக்குறேன்.. ஸ்டாலினிடம் சொன்ன கே.என்.நேரு!..
தமிழ்நாட்டில் சென்னை, திருச்சி ஆகியவை எப்போதும் திமுகவின் கோட்டையாகவே இருந்திருக்கிறது. அங்குள்ள பெரும்பாலான தொகுதிகளில் திமுகவே எப்போதும் வெற்றி பெறும். ஆனால் தற்போது அது மாறிவிட்டது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் தவெக 14 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றது. திமுக 2 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.
அதேபோல் முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்ட திருச்சிக்கு கிழக்கு உள்ளிட்ட சில தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்றுது. அதிலும் கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தோற்றது திமுகவினருக்கு அவமானத்தையும், அதிர்ச்சியையும் கொடுத்திருக்கிறது..
முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபையில் தலைவன் இல்லாத ஒரு அவையாகவே திமுகவினர் பார்க்கிறார்கள். எனவே திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நீங்கள் போட்டியிட வேண்டும் என திமுக நிர்வாகிகள் பலரும் முக ஸ்டாலிடம் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.
அதிலும் திருச்சி கே.என் நேரு ‘திருச்சி கிழக்கில் நீங்கள் போட்டியிட வேண்டும். நீங்கள் சரி என்று மட்டும் சொல்லுங்கள்.. மற்றதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன்.. உங்களை வெற்றி பெற வைப்பது என்னுடைய கடமை’ என்று ஸ்டாலினிடம் சொல்லியிருக்கிறாராம்.ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
அதேபோல் முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்ட திருச்சிக்கு கிழக்கு உள்ளிட்ட சில தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்றுது. அதிலும் கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தோற்றது திமுகவினருக்கு அவமானத்தையும், அதிர்ச்சியையும் கொடுத்திருக்கிறது..
முக ஸ்டாலின் இல்லாத சட்டசபையில் தலைவன் இல்லாத ஒரு அவையாகவே திமுகவினர் பார்க்கிறார்கள். எனவே திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நீங்கள் போட்டியிட வேண்டும் என திமுக நிர்வாகிகள் பலரும் முக ஸ்டாலிடம் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.
அதிலும் திருச்சி கே.என் நேரு ‘திருச்சி கிழக்கில் நீங்கள் போட்டியிட வேண்டும். நீங்கள் சரி என்று மட்டும் சொல்லுங்கள்.. மற்றதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன்.. உங்களை வெற்றி பெற வைப்பது என்னுடைய கடமை’ என்று ஸ்டாலினிடம் சொல்லியிருக்கிறாராம்.ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
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அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...
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இது வெறும் டிரைலர் தான்.. சாலை மறியல் போராட்டத்தின்போது சேகர்பாபு பேட்டி...
தமிழக அமைச்சர் சரத்குமார் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அவர் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்திச் சென்னையில் திமுக சார்பில் இன்று தீவிரச் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆவேசமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.