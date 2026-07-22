  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. reason behind vijay silent about arrest of rahulgandhi
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (13:42 IST)

நீட் போராட்டம்!.. ராகுல் கைது!. ஜனநாயகன் வசூலுக்காகவே மௌனம் காக்கிறாரா விஜய்?...

rahul vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (13:43 IST)
google-news
நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சியினர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். நேற்று பிரதமர் இல்லத்திற்கு அருகே நடந்த போராட்டத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது அங்கு போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இதில், இளைஞர்கள் பலரும் காயமடைந்தனர். அங்க்கே தரையில் படுத்து போராடிய ராகுல் காந்தியை போலீசார் குட்டுகட்டாக தூக்கி சென்று பலவந்தமாக கைது செய்தனர். அப்போது ராகுலின் மூக்கின் அருகே இரத்த கசிவும் ஏற்பட்டது..

இதை டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர்வர்கள் பலரும் கண்டித்து வருகின்றனர். ஆனால் தமிழகத்தில் காங்கிரஸை தனது கூட்டணியில் இருக்கும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் விஜய் இதுவரை தற்போது வரை ராகுலின் கைதுக்கு எந்த கண்டனமும் தெரிவிக்கவில்லை. அதேபோல் தவெக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருக்கும் இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்களும் இது பற்றி எந்த கண்டனமும் தெரிவிக்கவில்லை.

ஆறு மாதங்களுக்கு பின், பல சிக்கல்களுக்குப் பின் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் நாளை வெளியாகவுள்ள நிலையில் அந்த படம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வெளியாகவேண்டும் என்பதற்காகவே தமிழக முதல்வர் விஜய் மௌனம் காக்கிறார்.. அதனால்தான் அவர் ராகுல் காந்தி கைதுக்கு எதிராக கண்டனம் தெரிவிக்காமல் அமைதியாக இருக்கிறார் என அரசியல் விமர்சகர்கள் பேச துவங்கியிருக்கிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

நீட் போராட்டம்!.. ராகுல் கைது!. ஜனநாயகன் வசூலுக்காகவே மௌனம் காக்கிறாரா விஜய்?...

நீட் போராட்டம்!.. ராகுல் கைது!. ஜனநாயகன் வசூலுக்காகவே மௌனம் காக்கிறாரா விஜய்?...நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சியினர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர்

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்.. விவாதம் நடத்த தயார்... அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு

நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்.. விவாதம் நடத்த தயார்... அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுநீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு முழுமையாக தயாராக உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக தலைவராக தன்னை அறிவிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு.. வாபஸ் பெற்றார் டாக்டர் ராமதாஸ்..

பாமக தலைவராக தன்னை அறிவிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு.. வாபஸ் பெற்றார் டாக்டர் ராமதாஸ்..பாமக தலைவராக தன்னை அறிவிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை அதன் நிறுவனரான மருத்துவர் ராமதாஸ் வாபஸ் பெற்றுள்ளார். கட்சியில் நிலவிய உள்கட்சிப் பிரச்சனைகள் மற்றும் அதிகார மோதல்கள் காரணமாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த இந்த வழக்கு பெரும் விவாத பொருளாகியிருந்தது.

இடைத்தேர்தலில் களமிறங்குகிறாரா கனிமொழி? விஜய்யின் பெண் வாக்காளர்களை இழுக்க முயற்சியா?

இடைத்தேர்தலில் களமிறங்குகிறாரா கனிமொழி? விஜய்யின் பெண் வாக்காளர்களை இழுக்க முயற்சியா?தமிழக அரசியலில் அதிரடி திருப்பமாக, அதிமுகவை சேர்ந்த ஆறு எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எங்கள் டைமை வேஸ்ட் செய்யாதீர்கள்.. டெல்லி மாணவர்கள் மீதான தடியடி வழக்கில் நீதிமன்றம் கண்டிப்பு..

எங்கள் டைமை வேஸ்ட் செய்யாதீர்கள்.. டெல்லி மாணவர்கள் மீதான தடியடி வழக்கில் நீதிமன்றம் கண்டிப்பு..டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் அவசர விசாரணை கோரிய மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இரண்டும் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளன.