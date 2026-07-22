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நீட் போராட்டம்!.. ராகுல் கைது!. ஜனநாயகன் வசூலுக்காகவே மௌனம் காக்கிறாரா விஜய்?...
நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சியினர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். நேற்று பிரதமர் இல்லத்திற்கு அருகே நடந்த போராட்டத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது அங்கு போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இதில், இளைஞர்கள் பலரும் காயமடைந்தனர். அங்க்கே தரையில் படுத்து போராடிய ராகுல் காந்தியை போலீசார் குட்டுகட்டாக தூக்கி சென்று பலவந்தமாக கைது செய்தனர். அப்போது ராகுலின் மூக்கின் அருகே இரத்த கசிவும் ஏற்பட்டது..
இதை டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர்வர்கள் பலரும் கண்டித்து வருகின்றனர். ஆனால் தமிழகத்தில் காங்கிரஸை தனது கூட்டணியில் இருக்கும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் விஜய் இதுவரை தற்போது வரை ராகுலின் கைதுக்கு எந்த கண்டனமும் தெரிவிக்கவில்லை. அதேபோல் தவெக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருக்கும் இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்களும் இது பற்றி எந்த கண்டனமும் தெரிவிக்கவில்லை.
ஆறு மாதங்களுக்கு பின், பல சிக்கல்களுக்குப் பின் விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் நாளை வெளியாகவுள்ள நிலையில் அந்த படம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வெளியாகவேண்டும் என்பதற்காகவே தமிழக முதல்வர் விஜய் மௌனம் காக்கிறார்.. அதனால்தான் அவர் ராகுல் காந்தி கைதுக்கு எதிராக கண்டனம் தெரிவிக்காமல் அமைதியாக இருக்கிறார் என அரசியல் விமர்சகர்கள் பேச துவங்கியிருக்கிறார்கள்.
அப்போது அங்கு போலீசார் தடியடி நடத்தினர். இதில், இளைஞர்கள் பலரும் காயமடைந்தனர். அங்க்கே தரையில் படுத்து போராடிய ராகுல் காந்தியை போலீசார் குட்டுகட்டாக தூக்கி சென்று பலவந்தமாக கைது செய்தனர். அப்போது ராகுலின் மூக்கின் அருகே இரத்த கசிவும் ஏற்பட்டது..
இதை டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர்வர்கள் பலரும் கண்டித்து வருகின்றனர். ஆனால் தமிழகத்தில் காங்கிரஸை தனது கூட்டணியில் இருக்கும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் விஜய் இதுவரை தற்போது வரை ராகுலின் கைதுக்கு எந்த கண்டனமும் தெரிவிக்கவில்லை. அதேபோல் தவெக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருக்கும் இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்களும் இது பற்றி எந்த கண்டனமும் தெரிவிக்கவில்லை.