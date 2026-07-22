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நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம்.. விவாதம் நடத்த தயார்... அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு முழுமையாக தயாராக உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து பேசி வருவதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். விவாதம் எப்போது நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து அனைத்து கட்சிகளின் அவை தலைவர்களுடன் கலந்தாலோசித்த பின்னரே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
மாணவர்களின் மற்றும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில்கொண்டு ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களை நடத்த அரசு விரும்புவதாகவும் கிரண் ரிஜிஜு குறிப்பிட்டுள்ளார். நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு விவகாரம் மற்றும் மாணவர்களின் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில் மத்திய அமைச்சரின் இந்த அறிவிப்பு அரசியல் அரங்கில் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva