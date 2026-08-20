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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (11:48 IST)

லயோலா கல்லூரியில் முதல்வர் விஜய்யுடன் படித்த அதிமுக பிரமுகர் தவெகவில்.. ஈபிஎஸ்-க்கு எழுதிய கடிதம்..

கே.ஏ.கே. முகில்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:48 IST)
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தமிழ்நாட்டில் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாக மாறிவரும் நிலையில், பிரதான கட்சிகளில் இருந்து பலரும் தவெகவை நோக்கி அணிமாறி வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. 
 
அந்த வகையில், அதிமுகவின் தொடக்க காலத்தில் முக்கியப் பங்காற்றியவரும், எம்.ஜி.ஆருக்கு 'புரட்சித் தலைவர்' என்ற பட்டத்தை வழங்கியவருமான முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. கிருஷ்ணசாமியின் மகனும், ஜெயலலிதா பேரவை நிர்வாகியுமான கே.ஏ.கே. முகில் அதிமுகவிலிருந்து விலகுவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அவர் அனுப்பிய கடிதத்தில், தனது தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பெயரிலேயே கட்சியில் இருந்து விலகுவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். குறிப்பாக, லயோலா கல்லூரியில் நடிகர் விஜய்யுடன் இணைந்து கல்வி பயின்றவரான கே.ஏ.கே. முகில், சமீபத்தில் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பேசியது தமிழக அரசியலில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
ஏற்கனவே பல முக்கிய பிரமுகர்களும் தவெக பக்கம் சாய்ந்து வரும் சூழலில், எம்.ஜி.ஆர் காலத்து பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகி ஒருவர் அதிமுகவிலிருந்து விலகியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வரவிருக்கும் தேர்தலை நோக்கி நகரும் தமிழக அரசியலில் இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் மேலும் பல புதிய திருப்பங்களை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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