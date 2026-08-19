எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கார் மற்றும் படிகள்... முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புக்கு நடிகை கஸ்தூரி கண்டனம்!
தமிழ்நாட்டில் அனைத்துச் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்படும் என்றும், ஓட்டுநர், பராமரிப்பு மற்றும் எரிபொருளுக்காக மாதம் 75,000 ரூபாயும், உதவியாளர் ஊதியத்திற்காக 25,000 ரூபாயும் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். மக்களின் குறைகளை விரைவாக நிவர்த்தி செய்யவும், தொகுதிப் பணிகளைச் சிறப்பாக மேற்கொள்ளவும் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், இந்த அறிவிப்புக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தை இதுபோன்று ஆடம்பர வசதிகளுக்காக வீணடிப்பது ஏற்புடையதல்ல என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
பெரும்பான்மையான சாதாரண மக்களைப் போலவே சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது எளிமையான முறையில் பயணிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், ஏற்கனவே கடுமையான கடன் சுமையில் தவிக்கும் தமிழ்நாட்டில், இது போன்ற தேவையற்ற செலவுத் திட்டங்களை உடனடியாக அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும் அவர் தனது பதிவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Edited by Siva