  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. actress kasthuri condemned for cm vijay announcement
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (17:28 IST)

எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கார் மற்றும் படிகள்... முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புக்கு நடிகை கஸ்தூரி கண்டனம்!

Tamil Nadu Politics
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (17:28 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் அனைத்துச் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு சார்பில் கார் வழங்கப்படும் என்றும், ஓட்டுநர், பராமரிப்பு மற்றும் எரிபொருளுக்காக மாதம் 75,000 ரூபாயும், உதவியாளர் ஊதியத்திற்காக 25,000 ரூபாயும் வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். மக்களின் குறைகளை விரைவாக நிவர்த்தி செய்யவும், தொகுதிப் பணிகளைச் சிறப்பாக மேற்கொள்ளவும் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், இந்த அறிவிப்புக்கு நடிகை கஸ்தூரி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தை இதுபோன்று ஆடம்பர வசதிகளுக்காக வீணடிப்பது ஏற்புடையதல்ல என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார். 
 
பெரும்பான்மையான சாதாரண மக்களைப் போலவே சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது எளிமையான முறையில் பயணிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். 
 
மேலும், ஏற்கனவே கடுமையான கடன் சுமையில் தவிக்கும் தமிழ்நாட்டில், இது போன்ற தேவையற்ற செலவுத் திட்டங்களை உடனடியாக அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும் அவர் தனது பதிவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அடிக்க கை ஓங்குறீங்களா?!.. சட்டசபையில் கொந்தளித்த ராஜ்மோகன்..

சவுக்கு சங்கர் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சிம்பு!.. வைரல் போட்டோஸ்!..

சவுக்கு சங்கர் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சிம்பு!.. வைரல் போட்டோஸ்!..கடந்த பல வருடங்களாகவே ஆளும் கட்சி பற்றி பரபரப்பான தகவல்களை தெரிவித்து பல அரசியல்வாதிகள் சோதனைக்கு உட்படுத்தபட்டதற்கு காரணமாக இருந்தவர் சவுக்கு சங்கர்.

மேகமலையில் உடனே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்.. இல்லையேல் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும்; உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

மேகமலையில் உடனே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்.. இல்லையேல் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும்; உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கைமேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமான மற்றும் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

இனி அவ்வளவு எளிதில் சிம்கார்டு வாங்க முடியாது.. மத்திய அரசின் புதிய கெடுபிடிகள்...

இனி அவ்வளவு எளிதில் சிம்கார்டு வாங்க முடியாது.. மத்திய அரசின் புதிய கெடுபிடிகள்...சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிகளை முற்றிலுமாக ஒடுக்கும் நோக்கில், புதிய சிம்கார்டுகள் வாங்குவதற்கான வழிமுறைகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் தேசிய பறவை காகம்? பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வில் ஏற்பட்ட குழப்பம்...

இந்தியாவின் தேசிய பறவை காகம்? பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வில் ஏற்பட்ட குழப்பம்...உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோராவில் உள்ள சோபன் சிங் ஜீனா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சமீபத்தில் பி.எட் மற்றும் எம்.எட் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்தத் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட தேசியப் பறவை எது என்ற கேள்விக்கான விடை குறித்த விடைக் குறிப்பில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சியான் விக்ரம் - லார் கிப்பான் குரங்கு விவகாரம்!.. 11 அரியவகை விலங்குகள் மீட்பு!...

சியான் விக்ரம் - லார் கிப்பான் குரங்கு விவகாரம்!.. 11 அரியவகை விலங்குகள் மீட்பு!...சில நாட்களுக்கு முன்பு நடிகர் சியான் விக்ரம் குரங்கு ஒன்றுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டார்.