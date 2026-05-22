Last Modified: Friday, 22 May 2026 (13:32 IST)

அரசு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது!. தவெக நிர்வாகிகளுக்கு என்.ஆனந்த் அறிவுரை!..

தமிழகத்தில் தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. அதுவும் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 60 வருடங்கள் பின் தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி அரங்கேறியிருக்கிறது. இதையடுத்து, தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் புதிய புரட்சியை தவெக ஏற்படுத்திவிட்டதாக பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் முதல்வர் விஜயை பாராட்டி வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து தங்கள் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கும் சென்று சோதனைகளை நடத்தி வருகிறார்கள். சில தவெக நிர்வாகிகள் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களை மிரட்டும் சம்பவங்களும் நடந்தது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.

இதை திமுகவினர் ட்ரோல் செய்தனர். மேலும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். மருத்துவர்களை மிரட்டும் வகையில் தவெகவினர் பேசக்கூடாது அவர்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும் விஜய் அடக்கி வைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்..

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் ‘தவெகவினர் தங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து மக்கள் சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.. அதே நேரம் நமது கட்சி நிர்வாகிகள் தங்களது எல்லையை அறிந்து செயல்பட வேண்டும்.. மக்கள் பிரதிநிதியாக இல்லாதவர்கள் அரசு சார்ந்த விவகாரங்களில் தலையிடுவதும், ஆய்வு மேற்கொள்ளத்தையும் அறவே தவிர்க்க வேண்டும்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.

