தொடர்புடைய செய்திகள்
- அது அவர்களின் உரிமை!. யாரையும் திட்டாதீங்க!.. திமுகவினருக்கு முக ஸ்டாலின் கோரிக்கை..
- ஏஐ பயன்படுத்தும் காய்கறி வியாபாரி.. ஒரு மணி நேரத்திற்கு 350 ரூபாய் வருமானம்.!
- உதயநிதி நல்லா கதறுங்க!. ஜாலியா இருக்கு!.. கஸ்தூரி நக்கல்!...
- விஜய் அமைச்சரவை நாளை விரிவாக்கம்!.. விசிக, ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறுமா?..
- விஜய் சாருக்கு தெரிஞ்சிதான் வீடியோ எடுத்தேன்!.. வைரல் வீடியோ குறித்து அதிகாரி விளக்கம்..
அரசு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது!. தவெக நிர்வாகிகளுக்கு என்.ஆனந்த் அறிவுரை!..
தமிழகத்தில் தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. அதுவும் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 60 வருடங்கள் பின் தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி அரங்கேறியிருக்கிறது. இதையடுத்து, தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் புதிய புரட்சியை தவெக ஏற்படுத்திவிட்டதாக பலரும் சமூகவலைத்தளங்களில் முதல்வர் விஜயை பாராட்டி வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம் தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து தங்கள் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கும் சென்று சோதனைகளை நடத்தி வருகிறார்கள். சில தவெக நிர்வாகிகள் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களை மிரட்டும் சம்பவங்களும் நடந்தது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
இதை திமுகவினர் ட்ரோல் செய்தனர். மேலும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். மருத்துவர்களை மிரட்டும் வகையில் தவெகவினர் பேசக்கூடாது அவர்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும் விஜய் அடக்கி வைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்..
இந்நிலையில் இது தொடர்பாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் ‘தவெகவினர் தங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து மக்கள் சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.. அதே நேரம் நமது கட்சி நிர்வாகிகள் தங்களது எல்லையை அறிந்து செயல்பட வேண்டும்.. மக்கள் பிரதிநிதியாக இல்லாதவர்கள் அரசு சார்ந்த விவகாரங்களில் தலையிடுவதும், ஆய்வு மேற்கொள்ளத்தையும் அறவே தவிர்க்க வேண்டும்’ என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.
ஒருபக்கம் தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து தங்கள் பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கும் சென்று சோதனைகளை நடத்தி வருகிறார்கள். சில தவெக நிர்வாகிகள் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களை மிரட்டும் சம்பவங்களும் நடந்தது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
இதை திமுகவினர் ட்ரோல் செய்தனர். மேலும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். மருத்துவர்களை மிரட்டும் வகையில் தவெகவினர் பேசக்கூடாது அவர்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும் விஜய் அடக்கி வைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்..
நாங்க அமைச்சர் பதவி கேட்கவே இல்ல!.. எதுக்கு இந்த வன்மம்?!. எஸ்.பி.வேலுமணி விளக்கம்..
மேகதாது அணை விவகாரம்.. தமிழக காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் கர்நாடகா அரசை எதிர்ப்பார்களா? ஈபிஎஸ் கேள்வி
ராயபுரம் காவல் ஆய்வாளர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்!. தமிழக அரசு நடவடிக்கை!..
சமீபத்தில் சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் மகளிர் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுடன் நுழைந்து தன்னை 8 வருடங்களாக காதலித்து வந்த மணமகன் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டு மற்றொரு பெண்ணை திருமணம் செய்கிறார் எனக்கூறி ஆர்ப்பாட்டம் செய்த வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலனாது.