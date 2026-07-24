வீட்டின் முன்பு மாந்திரீக பூஜை!.. ஜிபி முத்து மீது தாக்குதல்!...
தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடி அடுத்துள்ள பெருமாள்புரம் கிராமத்தில் வசிப்பவர் ஜிபி முத்து. டிக் டாக் ஆப்பில் வீடியோக்களை வெளியிட்டு இவர் பிரபலமானார். அதன்பின் இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.
திரைப்படத்தில் நடிப்பது, விஜய் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது என வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இவரின் வீட்டின் அருகே உள்ள நிலத்தில் நடைபெறும் கோயில் கட்டுமான பணி காரணமாக தனது தனக்கும், அந்த பகுதி மக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படுவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்கனவே கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஜிபி முத்து புகாரளித்தார். எனே, அதன்பின் அந்த கட்டுமான பணி நிறுத்தப்பட்டது.. இதனால் சிலர் ஜிபி முத்து மீது கோபத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான், தனக்கு சொந்தமான இடத்தில் சிலர் நுழைந்து தன்னிடம் தகராறு செய்ததாகவும், அதை தட்டி கேட்டபோது தன்னையும் தனது மகளையும் அவர்கள் தாக்கியதாக காயங்களுடன் ஜிபி முத்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதேபோல் அங்கிருந்து நாற்காலியை தூக்கி ஜிபி முத்து விச, கும்பலாக சேர்ந்து சிலர் அவரை தாக்கும் வீடியோவும் வெளியாகியிருக்கிறது. இது அனைத்தும் போலீசார் கண் முன்னே நடந்திருக்கிறது.
இது தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ள ஜிபி முத்து தனது வீட்டின் முன்பு மாந்திரீக பூஜை நடத்தியதால்தான் தான் தட்டி கேட்டதாக கூறியிருக்கிறார். போலீசார் இது தொடர்பாக விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.
திரைப்படத்தில் நடிப்பது, விஜய் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது என வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இவரின் வீட்டின் அருகே உள்ள நிலத்தில் நடைபெறும் கோயில் கட்டுமான பணி காரணமாக தனது தனக்கும், அந்த பகுதி மக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படுவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்கனவே கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஜிபி முத்து புகாரளித்தார். எனே, அதன்பின் அந்த கட்டுமான பணி நிறுத்தப்பட்டது.. இதனால் சிலர் ஜிபி முத்து மீது கோபத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான், தனக்கு சொந்தமான இடத்தில் சிலர் நுழைந்து தன்னிடம் தகராறு செய்ததாகவும், அதை தட்டி கேட்டபோது தன்னையும் தனது மகளையும் அவர்கள் தாக்கியதாக காயங்களுடன் ஜிபி முத்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதேபோல் அங்கிருந்து நாற்காலியை தூக்கி ஜிபி முத்து விச, கும்பலாக சேர்ந்து சிலர் அவரை தாக்கும் வீடியோவும் வெளியாகியிருக்கிறது. இது அனைத்தும் போலீசார் கண் முன்னே நடந்திருக்கிறது.