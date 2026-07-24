நாளை வரை அவகாசம் கேட்ட பாஜக!.. தர்மேந்திர பிரதான் பதவி பறிக்கப்படுமா?...
நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் பலரும் டெல்லியில் உள்ள ஜாந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.
தற்போது அந்த போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. போராட்டத்தை கலைப்பதற்காக பாஜக அரசு பல முயற்சிகளையும் எடுத்தது. காவல்துறையை வைத்து போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.. கண்ணீர் புகை குண்டு வீசப்பட்டது. சிலரை கைது செய்தது. போலீசார் தாக்கியதில் ஒரு இளைஞர் தன் கண் பார்வை இழந்தார். ஆனாலும் போராட்டம் முடிவுக்கு வரவில்லை.
இன்னும் சொல்லப்போனால் முன்பை விட தற்போது போராட்டம் தீவிரமடைந்திருக்கிறது. தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள இந்திய அரசியலைமைப்பு வளாகத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஒன்றிய அமைச்சர்கள் ஜே.பி நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அதன் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள நிர்வாகிகள் ‘மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தினோம். தர்மேந்திர பிரதான் விவாதத்தில் நாளை வரும் மத்திய அரசு அவகாசம் கேட்டுள்ளது. தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா விவகாரத்தில் சமரசத்திற்கு இடமே இல்லை என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்’ என கூறினார்கள்.
தற்போது அந்த போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. போராட்டத்தை கலைப்பதற்காக பாஜக அரசு பல முயற்சிகளையும் எடுத்தது. காவல்துறையை வைத்து போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.. கண்ணீர் புகை குண்டு வீசப்பட்டது. சிலரை கைது செய்தது. போலீசார் தாக்கியதில் ஒரு இளைஞர் தன் கண் பார்வை இழந்தார். ஆனாலும் போராட்டம் முடிவுக்கு வரவில்லை.
இன்னும் சொல்லப்போனால் முன்பை விட தற்போது போராட்டம் தீவிரமடைந்திருக்கிறது. தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. இந்நிலையில் டெல்லியில் உள்ள இந்திய அரசியலைமைப்பு வளாகத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஒன்றிய அமைச்சர்கள் ஜே.பி நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.