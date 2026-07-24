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  4. Singai Ramachandran Announces Resignation from AIADMK After Long Political Journey
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (14:51 IST)

இன்னொரு அதிமுக விக்கெட் விழுந்தது.. சிங்கை ராமச்சந்திரன் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிப்பு..!

சிங்கை ராமச்சந்திரன்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:51 IST)
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அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகியும், மாணவரணி செயலாளரும், தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவருமாக செயல்பட்டு வந்த சிங்கை ராமச்சந்திரன், கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 
 
மறைந்த முன்னாள் எம்.பி சிங்கை கோவிந்தராசின் மகனான இவர், கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலில் கோயம்புத்தூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார். அந்த தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை இரண்டாம் இடத்தையும், சிங்கை ராமச்சந்திரன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்திருந்தனர்.
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தனக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார். தான் வகித்த அனைத்து பொறுப்புகளிலும் இருந்தும், கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் விலகுவதாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
கோபத்தினாலோ அல்லது தனிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளினாலோ இந்த முடிவை எடுக்கவில்லை என்றும், தனது மனசாட்சிக்கு நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே விலகுவதாகவும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அதிமுக தமக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி மட்டுமல்லாமல் குடும்பத்தின் ஒரு அங்கம் என்றும் அவர் தனது கடிதத்தில் உணர்வுபூர்வமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
முன்னணி நிர்வாகியின் இந்த திடீர் விலகல் அதிமுக வட்டாரத்திலும் தமிழக அரசியல் களத்திலும் பெரும் பரபரப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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