300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு.. ஒரு வாரம் கெடு, இல்லையேல் சிபிஐ தான்: நீதிமன்றம்
தாம்பரம் அகரம் தென்கிராமத்தில் சுமாா் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் தொடா்பான வழக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது, அரசு நிலங்களை சொந்தமாக்கி கொண்டு ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபா்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் கண்டிப்புடன் உத்தரவிட்டனா்.
குறிப்பாக, அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் ஆக்கிரமிப்பாளா்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றால், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற நேரிடும் என்றும் நீதிமன்றம் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
நீதிமன்றத்தின் இந்த அதிரடி எச்சரிக்கையை அடுத்து, ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை மீட்கும் பணியில் வருவாய்த் துறையும் காவல்துறையும் தீவிரமாக இறங்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. நில ஆக்கிரமிப்புக்கு பின்னால் உள்ள முக்கிய புள்ளிகள் மற்றும் இதற்கு உடந்தையாக இருந்த அதிகாரிகளின் முறைகேடுகள் குறித்த பல உண்மைகள் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டால் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்பதால், இச்சம்பவம் தமிழக அரசியலிலும் அரசு அதிகார வட்டாரத்திலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிராக அரசு இயந்திரம் உடனடியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
Edited by Siva