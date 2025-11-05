புதன், 5 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 5 நவம்பர் 2025 (08:58 IST)

ஜிபி முத்து, மனைவி உள்பட 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு.. பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை தாக்கினார்களா?

ஜிபி முத்து, மனைவி உள்பட 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு.. பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை தாக்கினார்களா?
சமூக ஊடக பிரபலமும், நடிகருமான ஜி.பி. முத்து, அவரது மனைவி அஜிதா மற்றும் உறவினர்கள் அனிதா, கணேசன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது பக்கத்து வீட்டு பெண்மணியை தாக்கியதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள உடன்குடி பெருமாள்புரத்தில் வசிக்கும் ஜி.பி. முத்துவின் மகன்களுக்கும், பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் பாலாமுதாவின் கணவர் முத்து மகேஷுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறே மோதலுக்கு காரணம்.
 
ஜிபி முத்துவின் மகன்கள் ரோட்டில் வந்தபோது, முத்து மகேஷ் கேள்வி எழுப்பியதால் சிறுவர்கள் அவரை முறைத்துள்ளனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, சிறிது நேரத்தில் ஜி.பி. முத்து முத்து மகேஷ் வீட்டிற்கு சென்று தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளார்.
 
அப்போது சமாதானம் பேச வந்த பால அமுதாவை, ஜி.பி. முத்துவின் மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் கீழே தள்ளிவிட்டு கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் பால அமுதாவுக்கு பற்கள் உடைந்து, தலை மற்றும் முழங்கையில் காயங்கள் ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
 
குலசேகரப்பட்டினம் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், ஜி.பி. முத்துவின் குடும்பத்தினர் தாக்கியது உறுதியான நிலையில், அவர்கள் நான்கு பேர் மீதும் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
Edited by Siva

என்கவுன்ட்டர் செய்து விடுவேன் என மிரட்டி ரூ.100 கோடி குவித்த டிஎஸ்பி.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

என்கவுன்ட்டர் செய்து விடுவேன் என மிரட்டி ரூ.100 கோடி குவித்த டிஎஸ்பி.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த என்கவுன்ட்டர் நிபுணர் டி.எஸ்.பி. ரிஷிகாந்த் சுக்லா, ஊழல் மற்றும் மிரட்டல் மூலம் சுமார் ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை குவித்தது, சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நியூயார்க் நகரின் முதல் இந்திய வம்சாவளி மேயர்.. முதல் முஸ்லீம் மேயரும் கூட..!

நியூயார்க் நகரின் முதல் இந்திய வம்சாவளி மேயர்.. முதல் முஸ்லீம் மேயரும் கூட..!அமெரிக்காவின் நிதி தலைநகரான நியூயார்க் நகர மேயர் தேர்தலில் ஜோஹ்ரான் மம்தானி வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்துள்ளார். இதன் மூலம், இவர் முதல் முஸ்லிம், முதல் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்த முதல் மேயர் என்ற பெருமைகளை பெறுகிறார்.

2000 நோட்டுகளில் 'பண மழை' : பெங்களூருவில் நூதன மோசடி செய்த 10 பேர் கைது!

2000 நோட்டுகளில் 'பண மழை' : பெங்களூருவில் நூதன மோசடி செய்த 10 பேர் கைது!புழக்கத்தில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட ரூ.2000 நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தி, "விசேஷ சடங்குகள் மூலம் பண மழை பொழியும்" என்று மக்களை நம்பவைத்த நூதன மோசடி கும்பலை சேர்ந்த 10 பேரை பெங்களூரு காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தம் தோல்வி: முதல் நாளே தோல்வியா? என்ன நடந்தது?

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தம் தோல்வி: முதல் நாளே தோல்வியா? என்ன நடந்தது?இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியுள்ள 'வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி' (SIR) தொடக்கத்திலேயே தோல்வி அடைந்துவிட்டதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

இந்திய பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் இன்று 500 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிவு.. இதுதான் காரணமா?

இந்திய பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் இன்று 500 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிவு.. இதுதான் காரணமா?மும்பை பங்குச்சந்தையில் இன்று அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் வெளியேறியதன் காரணமாக இந்திய குறியீடுகள் வீழ்ச்சியடைந்தன. வர்த்தக முடிவில், சென்செக்ஸ் குறியீடு 519.34 புள்ளிகள் சரிந்து 83,459.15 என்ற நிலையில் நிறைவடைந்தது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடான நிஃப்டி, 165.70 புள்ளிகள் குறைந்து 25,597.65-க்குக் கீழே நிலைபெற்றது.

