திங்கள், 11 மே 2026
Last Updated : திங்கள், 11 மே 2026 (08:34 IST)

முதல்வர் விஜய் நேரடி கண்காணிப்பில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை.. அரசாணை வெளியீடு..!

தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையாக "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" அமைப்பதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. 
 
இந்த அதிரடிப்படையானது முதலமைச்சர் விஜய்யின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது, இந்த திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் தீவிரத்தையும் பறைசாற்றுகிறது. நிர்வாக ரீதியாக, இந்தப் படை ஒரு ஐ.ஜி தலைமையின் கீழ் செயல்படும். அவருக்குத் துணையாக ஒரு எஸ்.பி , இரண்டு டி.எஸ்.பி  மற்றும் நான்கு ஆய்வாளர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். இக்குழுவினர் மாநிலம் முழுவதும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான முழு அதிகாரத்தையும் பெற்றுள்ளனர்.
 
இந்த சிறப்புப்படையின் முதன்மையான பணி, குற்றச்சம்பவங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ள இடங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, அங்கு தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொள்வதாகும். கல்வி நிறுவனங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் ஆள்நடமாட்டம் குறைந்த பகுதிகளில் ரகசியமாகவோ அல்லது நேரடியோ கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். 
 
பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் வன்முறைகளை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்கவும், புகார்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும் இந்த படைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சமூக விரோதிகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கும் வகையிலும் இந்த "சிங்கப்பெண் படை" களமிறங்கியுள்ளது. 
 
அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, தமிழகத்தில் பெண்களின் கண்ணியத்தை பாதுகாப்பதில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதல்வரானவுடன் வேலையை துவங்கிய விஜய்!.. வைரலாகும் போட்டோ!...

முதல்வரானவுடன் வேலையை துவங்கிய விஜய்!.. வைரலாகும் போட்டோ!...தவெக ஆட்சியமைக்க தேவையான ஆதரவுகள் கிடைத்தநிலையில் இன்று காலை சென்னை உள் விளையாட்டு அரங்கில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாளை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..தவெகவுக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து இன்று காலை 10 மணியளவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், மாநிலத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து இன்று விரிவான ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த உயர்நிலை கூட்டத்தில், தமிழக காவல்துறைத் தலைவர், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் முக்கிய உள்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகர் பதவியேற்பு.. கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்...!

தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகர் பதவியேற்பு.. கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்...!தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மிக வேகமாக அரங்கேறி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகராக தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த கருப்பையா அவர்கள் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டார். ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த எளிய மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

