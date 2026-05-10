தமிழகத்தில் போதை வேட்டை ஆரம்பம்.. முதல்வர் விஜய் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், பதவியேற்ற முதல் கையெழுத்திலேயே தமிழகத்தை போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றுவதற்கான 'வேட்டையை' தொடங்கிவிட்டார். இளைய தலைமுறையை சீரழிக்கும் போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தை வேரோடு அறுக்க, மாநிலம் முழுவதும் 65 புதிய போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல் நிலையங்களை அமைக்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 37 மாவட்டங்களில் தலா ஒரு நிலையமும், 9 மாநகரங்களில் 28 நிலையங்களும் போர்க்கால அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட உள்ளன.
இந்த சிறப்புப் பிரிவுகளில் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன், 'சிங்கப்பெண்' அதிரடிப்படை வீராங்கனைகளும் களமிறக்கப்பட உள்ளனர். வெறும் அறிவிப்போடு நிற்காமல், போதைப்பொருள் மாஃபியாக்களை ஒடுக்க ஒரு பலமான கட்டமைப்பை அவர் உருவாக்கியுள்ளது மக்கள் மத்தியில் பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தப்பு செய்கிறவர்கள் பதுங்கிக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது; ஏனெனில் இது வேடிக்கை பார்க்கும் அரசல்ல, போதையை ஒழிக்க வந்த விஜய்யின் அரசு.
சினிமாவில் அநீதிகளை தட்டிக்கேட்ட நாயகன், இன்று கோட்டையில் அமர்ந்து சமூக தீமைகளுக்கு எதிராக உண்மையான வேட்டையை தொடங்கியுள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் எவ்வித சமரசமும் இல்லை என்பதை இந்த முதல் நடவடிக்கை பறைசாற்றுகிறது.
தமிழகத்தை பாதுகாப்பான மாநிலமாக மாற்ற முதல்வர் எடுத்துள்ள இந்த துணிச்சலான முடிவு, ஒரு புதிய பொற்காலத்தின் தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது.
